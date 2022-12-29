歲末治安回顧 紐約市全年重罪案增2成

公共安全成為紐約市執法首要目標，但全年整體犯罪率，仍較去年增。(Getty Images)

紐約市 警公布全市最新犯罪數據，在公共安全成為紐約市執法首要目標，今年最後一個月，犯罪率較前11個月呈大幅下降，且謀殺和槍擊 案件都有減少；不過全年整體犯罪率，仍較去年增。

根據市警犯罪統計網站CompStat 2.0公布的最新數據，截至本月25日，謀殺案下降13.1%，共418起，去年為481起；槍擊事件下降17%，2022年共發生1280起槍擊案，去年1543起。

今年的整體犯罪率呈上升趨勢；數據顯示，截至25日，全市今年共發生12萬4397起重大罪案，包括謀殺、強暴、搶劫、重罪攻擊、入室搶劫和盜竊等，比去年截至12月25日的10萬1245起重大罪案，增長22.87%。

市警全市最新犯罪數據，12月犯罪率較前11個月呈大幅下降，不過全年整體犯罪率仍較去年增。(記者顏嘉瑩／攝影)

全市入室盜竊、搶劫和盜竊等均增加，不過到今年7月開始有改善趨勢；數據顯示，7月至10月的犯罪率仍高，但每個月的增長率都在下降，7月增長率為30.5%，8月26%，9月15.2%，10月5.9%。

市警報告中，11月的犯罪率首次出現小幅下降，約比2021年同期下降1.2%；另外從今年11月28日到本月25日，整體犯罪率較去年同期下降12.75%，其中發生9156起重罪案，去年該數據則為1萬494起；除謀殺和槍擊均有顯著減少外，盜竊為3813起，同比下降27.1%；搶劫1151起，下降8.9%；入室盜竊減少5.2%；強暴則減少12%。

此前市長亞當斯(Eric Adams)才與治安團隊發表相關數據，介紹上任首年的治安成就，包括槍擊和凶殺案有兩位數的下降，以及街頭和地鐵 重大犯罪活動減少等，表示與市警合作，以及打擊犯罪有效政策，為公共安全帶來「勝利」。