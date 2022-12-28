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微信約好見面換匯 法拉盛華男卻被搶走2萬現金

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

近日，一名華人男子通過微信，約好在法拉盛百貨商店換匯時，卻遭到對方攻擊，並被搶去攜帶的2萬元現金，警方發布嫌犯作案照片，表示截至28日案件仍在調查，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，24日(周六)下午5時30分，在法拉盛37大道近大學店大道(College Point Blvd.)的一家百貨商店內發生一起搶劫案，一名22歲的華人男子通過微信，與另一位男性相約在此處，將自己攜帶的美元換成人民幣，見面後他被該名男子推倒在地，搶去身上的2萬元現金。受害人受輕傷，被送往附近醫院救治。

華社最近已連發多起換匯搶劫案，14日下午6時，在法拉盛143街與Ash大道一間公寓樓前，兩名華人被三名男子持槍搶劫6萬5000元現金，他們也是通過微信打算換匯。9日晚10時，在新鮮草原194街與75大道附近發生搶案，受害華男攜帶4萬多元現金，遭三名嫌犯搶劫未遂，也恐為模式劫案中的一起。

警方表示，近一起搶劫案中，嫌犯年紀在30歲左右，身高約5呎10吋，作案時身穿白色套頭衫、牛仔褲、深灰色球鞋並戴灰色帽子及白色口罩，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

微信 法拉盛 華人

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