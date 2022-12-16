華男法拉盛撞死人 受害家屬求償2000萬 控醫警急救不當

報住在麻州 的一名華人男子，近日駕車在紐約市 皇后區大法拉盛 撞傷一名70歲長者，送醫後不治。死者的家屬提告急救醫護人員及紐約市警，稱他們急救不當，導致死亡。

報住在麻州西木鎮(Westwood)的34歲華人男子吳乃豪(Naihao Wu，音譯)，在11月14日下午3時左右，駕駛一輛寶馬穿過法拉盛158街向左轉駛入北方大道時，撞傷70歲的菲舍爾(Genci Frasheri)，傷者送醫急救，三天後死亡。

根據警方報告，案發後長老會皇后醫院救護車趕到現場，58歲的急救人員拉米勒茲(Josephine Ramirez)稱傷者對她拳打腳踢，拒絕治療，要求警方將之逮捕。救護車3時3分趕到現場，菲舍爾3時5分被警方逮捕，拉米勒茲在那時離開現場，因為疼痛尋求治療。之後第二輛救護車在3時13分趕到，3時44分駛離現場，並在3時57分到達醫院。

翌日早上，菲舍爾宣告腦死，警方繼續將他銬在床上，並戴著手銬。17日菲舍爾因傷勢過重不治，法醫尚未確認具體死因。

死者家屬提告市府2000萬元賠償金，表示當時菲舍爾只是在揮舞手臂，是腦損傷的一種症狀。也有研究指，在加護病房的腦損傷患者，常有異常舉動。

11月28日，吳乃豪則因被控罪未禮讓行人與不謹慎駕駛被警方逮捕，預計將在18日出庭。