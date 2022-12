華男法拉盛撞死人 家屬提告2000萬賠償 訴醫警急救不當

吳乃豪涉嫌未禮讓行人與不謹慎駕駛被移送法辦;圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭/攝影)

報住在麻州 的一名華人男子,近日駕車在紐約市 皇后區大法拉盛 撞傷一名70歲長者,送醫後不治。死者的家屬提告急救醫護人員及紐約市警,稱他們急救不當,導致死亡。

報住在麻州西木鎮(Westwood)的34歲華人男子吳乃豪(Naihao Wu,音譯),在11月14日下午3時左右,駕駛一輛寶馬穿過法拉盛158街向左轉駛入北方大道(Northern Blvd.)時,撞傷了70歲的菲舍爾(Genci Frasheri),傷者後送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)急救,三天後死亡。

根據警方報告,案發後長老會皇后醫院救護車趕到現場,58歲的急救人員拉米勒茲(Josephine Ramirez)稱傷者對她拳打腳踢,拒絕進一步治療並要求警方將之逮捕。救護車3時3分趕到現場,菲舍爾3時5分被警方逮捕,拉米勒茲在那時離開現場,因為疼痛和臉部「發紅」尋求治療。之後第二輛救護車在3時13分趕到,3時44分駛離現場,並在3時57分到達醫院。

翌日早上,菲舍爾宣告腦死亡,警方繼續將他銬在床上,並戴著手銬。17日菲舍爾因傷勢過重不治,法醫尚未確認具體死因。

死者家屬就此提出訴狀,提告市府相關機構2000萬元賠償金,表示當時菲舍爾只是在揮舞手臂,是腦損傷的一種症狀。一位研究人員在「美國國立衛生研究院重症治療期刊」(National Institutes of Health journal Critical Care)發表的論文也表示,在重症監護病房住院的腦損傷患者,經常表現出異於平常的舉動。醫院員工也告訴他們從未見過任何人在這種情況下還被指控。

在11月28日,吳乃豪則因被控罪未禮讓行人(Failure to Yield to a Pedestrian)與不謹慎駕駛(Failing to Exercise Due Care)被警方逮捕,根據皇后區檢,他目前已經收到法院傳票,預計將在18日出庭。