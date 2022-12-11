全年犯罪不減 地鐵案件今年致10死

地鐵罪案今年致十死，即便州、市府出台治理措施，相關犯罪數字全年仍未得控制。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市地鐵安全幾乎成了2022年的治安代名詞，即便從州、市府層級都輪番出台治理措施，但根據市警統計數據反映數字，卻全年「保持同一水平」；在本周格林威治村(Greenwich Village)西四街地鐵站 內發生的遊民 被殺案後，地鐵罪案在今年已導致十人死亡，地鐵安全倡導者持續呼籲市府應將解決犯罪問題作為首務。

根據市警地鐵相關數據，從今年1月至11月，平均每月的在地鐵系統內發生的犯罪數量，均在159至209宗之間浮動，全年「保持穩定」，未見有大幅度減少趨勢；截至目前，2022年全年共發生地鐵犯罪2147起，相比去年同期的1629起，上漲了32%。

目前已有十人因此喪命，包括40歲華女 高慧民(Michelle Aylssa Go)，於今年初在時報廣場，遭患有精神疾病的嫌犯馬秀(Martial Simon)推落鐵軌，當場死亡；本月8日凌晨時分，一30歲的男遊民被人發現死在西四街地鐵樓梯間斜坡區域的站台上，胸部被嚴重割傷。

警方表示，他被認定為遊民，路過的人可能以為他睡著了，目前仍在調查被害者是否在睡覺時遭到襲擊，尚無人被捕。

州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)已從11月開始，每日增派1200名警員，於全市300多個地鐵站巡邏，合計每日增加1萬個額外巡邏工時；並預計在2024年底，於6500個地鐵車廂內加裝監控攝像頭，改善地鐵系統安全。

工會Passengers United主席Charlton D'souza說，「看到有人癱倒在軌道上、睡在站台和樓梯間處，人們已經司空見慣，每天都有無家可歸的人死去、無辜的通勤客受到傷害，今後會發生什麼，需要多少人來做這件事，我們不得而知。」