專盯曼哈頓珠寶展 垃圾車運贓物 盜取50萬珍稀古董首飾

團伙大盜專盯曼哈頓珠寶展，一月盜取50萬珍稀古董首飾。(市警提供)

一夥珠寶竊賊近日專盯曼哈頓珠寶展下手，月餘連續作案至少兩起，用垃圾桶運贓物，三人喬裝打扮；共盜走總價超過50萬的名貴珠寶，黃金、珍珠、鑽石無數，且其中不少為百年古董。

影音來源：市警提供

警方表示，團伙中共有三人，看起來為兩男一女，他們在10月26日上午11時進入了位於第六大道交西18街附近大都會 展覽館(Metropolitan Pavilion)的紐約市 珠寶及手錶展(New York City Jewelry and Watch Show)。

根據案發地監控影像顯示，其中一名嫌犯——頭髮灰白、穿著黑色休閒褲和毛衣的男子；趁著參展者不留意時，偷走一個裝著120件古董珠寶的紙盒。

而另一處監控則顯示，其同夥推著裝滿贓物的垃圾桶，緩步走在街上，並未表現出任何異常；當時幾個人都戴著口罩，並且看上去像戴了假髮。

警方在調查中發現，這至少是該團伙涉嫌的第二次案件，上個月他們還從賈維茨中心(Javits Center)的一場珠寶展中盜走了超過22萬元的珠寶；目前作案金額已經超過了50萬元。

失竊的珠寶收藏家表示，這些珠寶平均有150年的歷史，有些甚至可以追溯到300年前，且這些珠寶需要特殊保存及保養，其中一些非常罕見。

警方呼籲民眾，若看到圖和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。