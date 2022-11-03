法拉盛賭檔電暈華男 警公布6亞裔嫌照片

圖為涉及該搶案的六名嫌犯。(市警提供)

一名39歲的華裔男子日前在法拉盛的非法賭檔內，光天化日被七名亞裔 男子用電擊槍電暈，搶走他身上4500元現金與名牌包，時隔近一個月，七嫌仍然在逃，紐約市警1日公布其中六嫌的通緝 照片與涉案白色轎車，呼籲知情者提供線索。

根據警方警方消息，市警109分局於10月7日下午3時45分收到報案，39歲的華男指，他在法拉盛33大道的一棟樓內遭他人打劫；警方消息指，這名男子在32大道附近的一個非法賭檔內賭博，六名亞裔男子突然闖入，對他拳打腳踢，其中一人用電擊槍將他電暈。

四嫌犯乘坐白色Acura轎車逃離現場。(市警提供)

受害人原指僅有六人涉案，兩名男子負責把風，另四人限制其自由，但據監控錄像，還有一人涉嫌幫同夥開車逃離現場；受害人被電暈後，被搶走價值約2200元名牌包與約4500元的現金與信用卡和借記卡以及身分證件，得手後，朝不同方向逃竄，其中四人乘坐一輛白色Acura轎車逃離。

根據警方的通緝照片，六嫌均為亞裔男子，一人戴口罩 穿灰T恤與黑褲，一人戴白色鴨舌帽、穿黑衣黑褲與白球鞋，一人穿黑T恤與牛仔褲，一人戴口罩與黃帽穿黑T恤與迷彩褲，一人穿紅衣與黑褲，還有一人戴口罩、穿白色耐吉T恤與牛仔褲與淺色球鞋。

圖為案發地點。(記者牟蘭／攝影)

市警總局風化組已介入調查，至截稿前七名嫌犯仍然在逃，呼籲民眾若看到與通緝照片中特徵類似的人或車，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。