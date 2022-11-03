我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

法拉盛賭檔電暈華男 警公布6亞裔嫌照片

記者牟蘭／紐約報導
圖為涉及該搶案的六名嫌犯。(市警提供)
圖為涉及該搶案的六名嫌犯。(市警提供)

一名39歲的華裔男子日前在法拉盛的非法賭檔內，光天化日被七名亞裔男子用電擊槍電暈，搶走他身上4500元現金與名牌包，時隔近一個月，七嫌仍然在逃，紐約市警1日公布其中六嫌的通緝照片與涉案白色轎車，呼籲知情者提供線索。

根據警方警方消息，市警109分局於10月7日下午3時45分收到報案，39歲的華男指，他在法拉盛33大道的一棟樓內遭他人打劫；警方消息指，這名男子在32大道附近的一個非法賭檔內賭博，六名亞裔男子突然闖入，對他拳打腳踢，其中一人用電擊槍將他電暈。

四嫌犯乘坐白色Acura轎車逃離現場。(市警提供)
四嫌犯乘坐白色Acura轎車逃離現場。(市警提供)

受害人原指僅有六人涉案，兩名男子負責把風，另四人限制其自由，但據監控錄像，還有一人涉嫌幫同夥開車逃離現場；受害人被電暈後，被搶走價值約2200元名牌包與約4500元的現金與信用卡和借記卡以及身分證件，得手後，朝不同方向逃竄，其中四人乘坐一輛白色Acura轎車逃離。

根據警方的通緝照片，六嫌均為亞裔男子，一人戴口罩穿灰T恤與黑褲，一人戴白色鴨舌帽、穿黑衣黑褲與白球鞋，一人穿黑T恤與牛仔褲，一人戴口罩與黃帽穿黑T恤與迷彩褲，一人穿紅衣與黑褲，還有一人戴口罩、穿白色耐吉T恤與牛仔褲與淺色球鞋。

圖為案發地點。(記者牟蘭／攝影)
圖為案發地點。(記者牟蘭／攝影)

市警總局風化組已介入調查，至截稿前七名嫌犯仍然在逃，呼籲民眾若看到與通緝照片中特徵類似的人或車，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

亞裔 口罩 通緝

上一則

照顧移民語言需求 紐約市議會7項法案公聽

下一則

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

延伸閱讀

法拉盛工人失足墜橋落高速路 被車撞飛身亡

法拉盛工人失足墜橋落高速路 被車撞飛身亡
法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎

法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎
市警戰略反應小組 擬增援法拉盛維安

市警戰略反應小組 擬增援法拉盛維安
「社區很重要」詹樂霞華社造勢

「社區很重要」詹樂霞華社造勢
法拉盛商場 74歲老人吵架遭毆被搶

法拉盛商場 74歲老人吵架遭毆被搶

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜