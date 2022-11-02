我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

紐約上州校園衝突 亞裔高中生遭非裔生連刺多刀

記者牟蘭／紐約報導
一名亞裔高中生日前在Proctor高中校園，與非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(取自視頻)
一名亞裔高中生日前在Proctor高中校園，與非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(取自視頻)

一名亞裔高中生日前在紐約優地加(Utica)Proctor高中校園內，與一非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊，學校的數名老師分開兩人，阻止這場暴力升級，傷者沒有生命危險，攻擊者被警方以一級企圖攻擊與非法持武罪名移送法辦。推特視頻已有逾187萬人觀看。

影音來源：推特

根據優地加警方1日消息，一名18歲的亞裔學生與17歲的非洲裔學生10月31日上午11時許，在Proctor高中午餐時爆發肢體衝突，非洲裔學生持刀捅傷亞裔生。整場鬥毆被同校學生用手機拍下，隨後上傳到社群網路引起熱議；視頻顯示，兩名學生在走廊內爆發衝突，亞裔生最初占上風，騎在非洲裔學生的身上，揮拳攻擊對方，多名圍觀者尖叫，告知亞裔生「他有刀，他有刀，你可以看到對嗎？他有刀」。

一名亞裔高中生日前在Proctor高中校園，與非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺...
一名亞裔高中生日前在Proctor高中校園，與非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(取自視頻)

視頻顯示，17歲的非洲裔學生多次向亞裔生揮刺小刀，數名該校的男老師介入，分開兩人，一人將亞裔生撲倒在地，另一人控制非洲裔學生，奪走小刀；其中一名老師質問亞裔學生「你瘋了嗎(Are you out of your mind)？」，亞裔生回應「他剛才刺傷我的手」。

當地的代理學區總監諾蘭(Brian Nolan)對此指，校方會配合警方調查刀具如何進入校園，「我們正在檢查金屬探測器，並校準相關儀器，警方也在詢問攻擊者如何攜帶武器進入學校」。

警方與當地學區發表聯合聲明指，學校的老師不顧自身的安危，奪走嫌犯的刀具，控制對方直到保安抵達，阻止這場暴力升級；警方表示，這起意外發生後，下周起，該校的學生自由活動與午飯期間不得離開教學樓，也會加派人手巡邏。

亞裔 學區 推特

上一則

法拉盛工人失足墜橋落高速路 被車撞飛身亡

下一則

安全忠 千萬保釋申請被駁回

延伸閱讀

無視路人 情侶在紐約第1大道餐廳戶外座「激情交纏」

無視路人 情侶在紐約第1大道餐廳戶外座「激情交纏」
「鬼地方」作者陳思宏講座反應佳 紐約臨時加場

「鬼地方」作者陳思宏講座反應佳 紐約臨時加場
紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕
紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚

紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚
「愛德華．霍普的紐約」 一場不能錯過的惠特尼大展

「愛德華．霍普的紐約」 一場不能錯過的惠特尼大展

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >