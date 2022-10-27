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曼哈頓地鐵站2女打鬥 男勸架反被捅傷

記者張晨／紐約報導
男子勸架反被捅，打架者逃離曼哈頓下城市府公園地鐵站。(記者張晨／攝影)
男子勸架反被捅，打架者逃離曼哈頓下城市府公園地鐵站。(記者張晨／攝影)

紐約市地鐵攻擊案連日不斷，一名男子26日早在曼哈頓下城市府公園地鐵站內，試圖勸開兩名打鬥的女子，卻反被捅傷；參與打鬥者逃離現場，傷者送醫。

警方表示，案件發生在早6時左右， 受害者乘坐向南行駛的6號車，在駛近錢伯斯街(Chambers St.)的布魯克林大橋/市府公園站(Brooklyn Bridge-City Hall)時，試圖將兩名正在打架的女性分開。31歲的受害者問其中一名女子「你為什麼打她(另一涉案者)。」 隨後女子拔刀向勸架者的頸部和手臂連捅數刀，目前尚不清楚二人發生爭執的原因。

傷者被送往表維醫院治療，所幸刀傷未危及生命，但涉案的兩名女子都逃離車站，作案刀具在現場附近被找到。警方指，持刀嫌犯20歲左右，最後一次被看到時穿綠色短褲，留黑色短髮。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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