遊民夜潛曼哈頓華埠崇正會 反鎖讓警苦等

遊民潛入華埠崇正會反鎖大門，五分局警員將他戴上手銬送醫。(讀者提供)

曼哈頓華埠 遭遊民 問題困擾，11日早一遊民男子潛入地威臣街(Division St.)的崇正會會址，警方試圖將他趕出，但因門從內封住無法打開，只能在外等待；該遊民疑似患有精神疾病，被銬上手銬送醫前仍喃喃自語。

事件發生在當日早9時40分左右，崇正會負責人表示，早上開門時發現有人潛入，並將大門反鎖，因不諳英文，只能打電話找來用地下室做競選辦公室的州眾議員參選人邱海倫，她到現場後幫忙叫警察 來。

「一共來了四部警車、八名警察。」他說，大門從裡面鎖上，且不知對方是否有武器，不能硬闖；「出來後喃喃自語說瘋話，大廳還有垃圾和排泄物。」

警方表示，「實質上沒有逮捕」，而是因其言行無狀，不得不銬上手銬才能送醫；面對這種情況，市警也坦言無奈，稱能做的就是到現場解決當務之急，並提供醫療協助，至於這些人是否會再回到街頭，只能在認識其面孔後巡邏時多留意。

邱海倫當日拍攝一段視頻傳至網路，視頻中她站在案發現場，身後是一群等待遊民自行出來的警員；她高聲批評遊民給華埠帶來的打擊，並指競選對手「撤資警察、倡導吸毒所和娼妓合法的極左派政見。」

邱海倫說，今年1月得知市府執意在華埠社區興建遊民所，立刻協調各方採取行動，在5月阻止了格蘭街231號改建成遊民中心的計畫；「遊民所、監獄以及保釋法改革已成為紐約的毒瘤，若不抵制，治安將繼續惡化。」

社區人士陳家齡表示，前一天已經在顯聖容天主教堂前看到他自言自語，並不時向路人喊叫。

華埠的遊民問題惡化，是全市疫後整體走下坡路帶來的衝擊；但因社區較為封閉，居民商家流動少，外來者大多為遊客，治安問題尤其凸顯；且以包厘街為界的華埠以東區域，也正面臨著經濟和公共安全的壓力。