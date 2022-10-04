法拉盛華人屋遭闖空門未遂 警緝2嫌

案發地點附近。（取自谷歌地圖）

法拉盛 地區又發生入室盜竊未遂案件，二嫌企圖闖入一華人 男子家中，因打不開門而放棄，警方呼籲知情民眾提供線索。

警方指，26歲華人男子報案稱有人企圖闖入他的住處，現場的監控錄像顯示，9月28日在該男子離開位於法拉盛153街近32大道的住宅後，晚上7時38分左右，兩名歹徒從該棟獨立屋的後院翻牆而入，企圖強行破壞後門進入，然而因為打不開後門，只得離開。

根據統計，最近28天，109轄區共發生77起入室盜竊案，平均每天近三起，比去年同期的29起增長165.5%，109分局的犯罪防範小組警員及輔警也走訪當地的民宅與商家，提供防範入室盜竊的安全貼士，民眾在出門前鎖緊門窗，收起逃生梯、桌椅等可攀爬的物件，安裝警報及監控裝置，將珠寶、現金等貴重物品置於保險箱，民眾可撥打犯罪防範熱線(917)863-2815，預約警員上門檢查家中是否安全。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。