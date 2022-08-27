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遊民入店乞討搶劫 曼哈頓華埠餐廳業者苦惱

記者張晨／紐約報導
華埠餐廳苦於遊民入店乞討、騷擾顧客，接二連三驅趕甚至引起肢體衝突。(記者張晨／攝影)
華埠餐廳苦於遊民入店乞討、騷擾顧客，接二連三驅趕甚至引起肢體衝突。(記者張晨／攝影)

疫情後曼哈頓華埠遊民現象更甚，其中又以羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)周邊最多，不少華裔商家經常遭到騷擾；受中外食客喜愛的「潭頭王記魚丸店」(Shu Jiao Fu Zhou Cuisine Restaurant)，日前就遭一非洲裔遊民搶「小費罐」，在食客合力下被制止報警；店主深受感動，但也無奈稱這只是「幾十次騷擾中的一次」多數時候依舊束手無策，甚至引發肢體衝突。

「遊民進店乞討，央求食客買東西給他們吃，在我們華人商家看來已經見怪不怪了。」潭頭王記魚丸店主王軍(化名)說，就在26日當日，他上午還在和一名擾騷顧客的遊民周旋。

王軍表示，21日下午3時30分左右，一名非洲裔遊民進店內向等候餐點的食客「逐個乞討」；根據店內監控顯示，隨後該男子繞到櫃台前，看到了放在上面盛放小費的紙杯；他隨後不顧排隊付款的顧客，一個側身邁步，抄起紙杯就往店外跑去。

坐在距離櫃台最近的一名華裔女食客最先站起，試圖拉住遊民的衣服，站在門口的幾名顧客見此也一起將其撲倒；即使零錢散落一地，該遊民仍不顧阻攔，試圖撿起落在地上的零錢。

這名率先站起阻止的女食客後被人認出，為在TikTok擁有180萬粉絲的網紅Stephanie Cheng；記者嘗試聯繫，但截至截稿前，未取得回應。

王軍表示，在阻攔該名遊民期間，有食客受傷，他感覺非常愧疚；但作為店家也實屬無奈，因為「即使趕走他們也還會再回來。這樣的事情每天都在發生，大多數遊民精神狀態不穩定，我也只希望他們不要傷害顧客。」

就在不久前，一非洲裔遊民因乞討遭拒，而惱羞成怒「發作」，王軍說，自己介入時也險些被打，該遊民在警察趕到前逃逸，離開時還不忘在店裡「打砸」了一番；桌上的醬料、餐具都被他掀翻了倒在地上。

對此警方也表示，對付這類人時常感覺像「貓鼠遊戲」；「因為幾乎都是同一夥人，在三番五次的幹同一件事。」

遊民 華裔 警察

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