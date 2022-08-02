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華婦買菜回家 時報廣場遭非裔男割手 市警仇恨犯罪逮捕

記者張晨／紐約報導
伊萬從受害華婦身後猛衝過來，竪直揚起手臂，騰空躍起，朝著受害者的右臂扎下。(現場視頻截圖)
伊萬從受害華婦身後猛衝過來，竪直揚起手臂，騰空躍起，朝著受害者的右臂扎下。(現場視頻截圖)

曼哈頓中城時報廣場地鐵站附近7月31日早發生一起無故攻擊案件，一非洲裔男子從後用刀攻擊一買菜回家的華婦，造成其手臂割裂傷；警方2日表示，已於當日上午將30歲的伊萬(Anthony Evans)以仇恨犯罪逮捕，並同時控其非法持有武器。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在7月31日早10時，59歲的受害者正拉著購物車在西42街附近的第七大道(Seventh Avenue)行走，突遭伊萬持壁紙刀從後攻擊。

「我害怕極了，在紐約生活了幾十年，這是我第一次經歷這種事。」受害者在接受abc7的採訪時模仿著嫌犯揮刀猛砍的動作，「他就像這樣，從後面砍來，我先是感覺有人打了一下我的手臂，接著就傳來了一陣劇痛。」

根據市警公布的案發現場監控顯示，伊萬從受害華婦身後猛衝過來，竪直揚起手臂，騰空躍起，朝著受害者的右臂扎下，之後逃離現場。

案發後，受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，右手的刀口既深又長。

受害者表示，自己經常在時報廣場搭乘地鐵，事發當天，她正在買菜歸家途中——每每想起這起毫無理由的襲擊案件，都令她不寒而栗，她想知道自己被盯上是不是因為她是亞裔；「什麼徵兆都沒有，沒有對話，什麼都沒有；我們彼此不認識，也沒有過爭執，不知道他為什麼要這樣做。」

警方於2日早8時45分左右將伊萬被捕，目前被控以仇恨犯罪為企圖的攻擊(Assault/Hate Crime)和非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)。

受害者23歲的女兒表示，這次襲擊給她的母親留下了精神創傷——「這是一個非常暴力的案件，非常暴力的行為，我不希望這樣的事發生在任何人身上——即使是我最大的敵人。我也不希望這是處於惡意甚至種族。」

受害華婦的家人表示，希望警方儘快確定作案動機，「如果是精神健康問題，希望(嫌犯)能被找到並接受必要的治療；如果行凶者有惡意，我希望能被以正確的罪名起訴。」

30歲的伊萬前科列累累，被捕前就被警方確認了身分。(市警提供)
30歲的伊萬前科列累累，被捕前就被警方確認了身分。(市警提供)

地鐵站 時報廣場 仇恨犯罪

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