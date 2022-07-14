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台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

法拉盛地下賭檔 華男遭4嫌圍毆 3萬名錶、5千現金被搶

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市警局公布在法拉盛地下賭檔毆人搶劫的4名嫌犯照片。圖市警局提供
紐約市警局公布在法拉盛地下賭檔毆人搶劫的4名嫌犯照片。圖市警局提供

位於皇后區法拉盛鬧市的地下賭檔，一位華人男性遭到四人圍毆，並被搶去5000元現金及價值3萬元的名錶，市警14日公布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，6月22日(周三)下午2時左右，在一棟位於40路近王子街(Prince St)居民樓內的地下賭檔，四名男性與一位36歲的華人男子產生言語衝突，隨後升級成肢體暴力，四人用椅子和掃帚擊打受害者，將他撞倒在地，隨後繼續對他拳打腳踢，其中一位嫌犯持刀威脅受害人，向他索要財物，受害人遞給四嫌5000元現金及一塊價值3萬元的勞力士(Rolex)手錶。

影音來源：市警局提供

警方表示，之後四嫌向40大道以西方向逃逸，受害人的臉部及身體受到輕傷，在案發現場接受了急救治療。

警方說，四位嫌犯為亞裔及男性，大概率均為華裔，第一位嫌犯中等身材，作案時身穿黑色連帽夾克、黑色褲子、深色運動鞋、棒球帽和正面印有紅色圖案的黑色T恤；第二名嫌犯身材瘦弱，棕色短髮，作案時身穿黑色連帽夾克、深色褲子、太陽鏡、黑色靴子和正面印有圖案的黑色T恤；第三名嫌犯中等身材，作案時身穿黑色連帽夾克、灰色褲子、灰色運動鞋、棒球帽和正面印有圖案的黑色T恤；第四名嫌犯為運動型身材，黑色短髮剪得很短，作案時身穿深色褲子、黑色運動鞋和正面印有圖案的黑色T恤。

警方14日公布嫌犯圖片及視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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