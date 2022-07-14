紐約客談／綁架案或成盜信團伙破案契機

布碌崙(布魯克林)日落公園 和班森賀華社前期持續被信件和包裹盜竊案困擾。華裔 居民的信件和包裹時常不翼而飛，有時候，一封重要信件的丟失會使主人倍增煩惱。情況更嚴重的是與之相伴的身分盜竊和犯罪。信件中的支票被冒領，銀行帳戶中的錢被莫名其妙轉走。警方數據也顯示，發生在華社的身分盜竊案有上升趨勢。華裔民眾對此憂心忡忡。現在，警方在法拉盛 破獲的一起綁架案，或許能成為偵察身分盜竊案的契機。

據警方消息，在這起綁架案中，嫌犯翁某、王某和受害者陳某同屬一個信件盜竊團伙，因為陳某想退出團伙而使二人懷恨在心，最終綁架，將陳某關進法拉盛一個地下賭場。一個盜竊團伙有三人被抓，他們之間還有矛盾，難道還有比這更好，將信件盜竊團伙一網打盡的機會嗎？

雖然現在檢方還沒有對兩名被告提出盜竊方面的指控。但隨著案件審理的深入，人們有理由相信，檢方和警方一定會抓住這個機會，非常可能順籐摸瓜，打掉一個或多個信件盜竊團伙。這也是華社民眾的深切期待。

一直有人說，盜竊華社民眾信件和包裹的是華人犯罪團伙，看來此言不假。如果打掉一個團伙能使其他犯罪分子有所收斂，或逼迫他們逃亡，都是有利華社的好事，可以暫時打擊歹徒的囂張氣焰。

不過，如果將綁架案、信件盜竊案和地下賭場放到一起看，事情或許就沒有人們想像的那麼簡單。如果各種黑社會的活動已經交織在一起，成員之間有密切的聯繫，想偵破華社的信件盜竊團伙，就非輕而易舉之事。

（紐約客談，每周二至周六見報）