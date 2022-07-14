我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

紐約客談／綁架案或成盜信團伙破案契機

紐約客談

布碌崙(布魯克林)日落公園和班森賀華社前期持續被信件和包裹盜竊案困擾。華裔居民的信件和包裹時常不翼而飛，有時候，一封重要信件的丟失會使主人倍增煩惱。情況更嚴重的是與之相伴的身分盜竊和犯罪。信件中的支票被冒領，銀行帳戶中的錢被莫名其妙轉走。警方數據也顯示，發生在華社的身分盜竊案有上升趨勢。華裔民眾對此憂心忡忡。現在，警方在法拉盛破獲的一起綁架案，或許能成為偵察身分盜竊案的契機。

據警方消息，在這起綁架案中，嫌犯翁某、王某和受害者陳某同屬一個信件盜竊團伙，因為陳某想退出團伙而使二人懷恨在心，最終綁架，將陳某關進法拉盛一個地下賭場。一個盜竊團伙有三人被抓，他們之間還有矛盾，難道還有比這更好，將信件盜竊團伙一網打盡的機會嗎？

雖然現在檢方還沒有對兩名被告提出盜竊方面的指控。但隨著案件審理的深入，人們有理由相信，檢方和警方一定會抓住這個機會，非常可能順籐摸瓜，打掉一個或多個信件盜竊團伙。這也是華社民眾的深切期待。

一直有人說，盜竊華社民眾信件和包裹的是華人犯罪團伙，看來此言不假。如果打掉一個團伙能使其他犯罪分子有所收斂，或逼迫他們逃亡，都是有利華社的好事，可以暫時打擊歹徒的囂張氣焰。

不過，如果將綁架案、信件盜竊案和地下賭場放到一起看，事情或許就沒有人們想像的那麼簡單。如果各種黑社會的活動已經交織在一起，成員之間有密切的聯繫，想偵破華社的信件盜竊團伙，就非輕而易舉之事。

（紐約客談，每周二至周六見報）

法拉盛 華裔 日落公園

上一則

專捅遊民 曼哈頓連環殺手落網

下一則

兩匪持槍連搶日落公園商店 1被逮1在逃

延伸閱讀

新州華男遭撞亡 福建同鄉捐款相助

新州華男遭撞亡 福建同鄉捐款相助
法拉盛亞裔女無端遭毆頭 嫌犯被控三級攻擊

法拉盛亞裔女無端遭毆頭 嫌犯被控三級攻擊
法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片

法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片
破門強闖法拉盛民宅 警鈴大作後逃走 警通緝1嫌

破門強闖法拉盛民宅 警鈴大作後逃走 警通緝1嫌
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

熱門新聞

三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3