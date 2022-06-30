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嚴志文案 兇嫌妻涉非法持槍被捕

記者牟蘭／紐約報導
左圖為兇嫌赫希，右圖為其妻多蘿西。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影，警方提供)
左圖為兇嫌赫希，右圖為其妻多蘿西。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影，警方提供)

涉殺中餐館外賣郎嚴志文兇嫌的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，因涉嫌為丈夫赫希(Glenn Hirsch)藏匿八把非法槍枝被捕，她的辯護律師日前批評檢方從當事人身上「榨取」(squeezed)其丈夫的信息，指15萬元的保釋金是「天文數字」。

多蘿西辯護律師貝德羅(Mark Bederow)堅稱當事人「無辜」，日前致信皇后區檢方，指責當局「濫用刑法與刑事訴訟的規定」，要求當事人配合檢方工作，以「榨取」涉殺嚴志文兇嫌赫希的信息。

警方指，逮捕赫希時，在妻子的公寓的衣櫃內發現八把非法槍枝，多蘿西承認為赫希持有，隨後遭控非法持槍罪；消息人士指，多蘿西比赫希年長11歲，因丈夫有囤物的習慣，兩人已分居，但關係良好。

對此，貝德羅指出，多蘿西是一名註冊護士，在赫希被捕兩日後向警方投案，指15萬元的保釋金是「天文數字」；他說，檢方的新聞稿中說明，當事人的丈夫一直使用該藏匿槍枝的衣櫃，否認指控，「通過長期監禁的方式逼迫我的當事人(與執法機構)合作，讓人無法接受」。

法院消息顯示，警方拘捕赫希的同日，在多蘿西的衣櫃搜出八把槍與200多發子彈，她在兩日後被捕，面臨八項非法持槍等多項指控；根據紀錄，多蘿西已在6日交付5萬元的現金或15萬元的保釋金暫時釋放，下次上庭時間為7月12日。

赫希日前已交付50萬元的現金，取保候審，目前居住在皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內，要求他24小時配戴電子腳鐐，除去聆訊、看醫生、見律師以及每天一小時戶外運動外，需居家不得外出，也不得去其妻子家中，且外出的時間、地點、搭乘的交通工具等，均需事先向警方匯報。

皇后區 刑事訴訟 中餐館

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