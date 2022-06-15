布魯克林8大道摩托車雙盜 強奪41歲華女錢包

布碌崙(布魯克林)8大道華社近日發生一起搶劫案，2名嫌疑人乘坐輕便摩托車，將一名41歲華裔女性的錢包搶走。擷自影片畫面

布碌崙 (布魯克林)8大道 華社近日發生一起搶劫案，2名嫌疑人乘坐輕便摩托車，將一名41歲華裔女性的錢包搶走。警方已公布案件錄像，希望知情者提供信息，早日將嫌疑人捉拿歸案。

警方稱，案件發生在市警第66分局轄區內。12日(周日)晚上9時20分左右，41歲的華裔女性從地鐵車站出來，行走在57街交8大道附近的人行道上。這時一輛載有兩人的輕便摩托車從後面向她靠近。其中一人開摩托，另一人將受害者的錢包從她的肩上拉下來。由於輕便摩托車的速度和搶奪錢包的力量，受害人摔倒在路上，面部和右手受傷。被拿走的錢包裡有一部手機 和大約700元現金。急救人員趕到後將受害者送往瑪摩利醫院，傷者病情穩定。

影片來源：紐約市警局提供

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