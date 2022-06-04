涉嫌在地鐵上辱罵、行刺亞裔男 非裔嫌警局自首

24歲的馬丁日前到警局自首。(市警提供)

布碌崙(布魯克林 )一名亞裔男子日前在地鐵內遭一名非洲裔男子用種族歧視 字眼辱罵，並被對方用刀行刺受傷，紐約市警以仇恨犯罪 介入調查；據最新消息，該名男子日前到皇后區警局自首，被控多項仇恨犯罪的攻擊罪名。

24歲的非洲裔馬丁(Nicholas Martin)，於本月2日下午3時左右，在往康尼島方向行駛的F線列車上，與39歲的亞裔男子發生爭執；他用種族歧視字眼辱罵對方，接著掏出一把刀子刺傷受害者的胸部、背部和頸項，他最終在York街地鐵站下車逃逸，受害者送往布魯克林醫療中心(The Brooklyn Hospital Center)接受治療，並無大礙。

警方通緝數日後，馬丁3日主動前往皇后區的105分局自首；他目前已在布魯克林刑事法庭過堂，遭控仇恨犯罪的暴力攻擊、因他人族裔身分進行騷擾、非法持有武器、仇恨威脅、以及跟蹤威脅他人等罪名，嫌犯已呈交5萬元資產抵押交保，下次出庭日期是6月8日(周三)。

數據顯示，該案件是紐約市在短短一天之內發生的兩起攻擊案之一，均涉及仇恨犯罪；另一起案件發生於布朗士，一名男子辱罵一名同性戀者後掏出刀行刺，至今還未落網。