騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女兒，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站 攻擊案件的視頻在社群網路瘋傳，多名非洲裔圍毆一名亞裔 男子；也有說法表示，亞男被圍攻是因為他在地鐵上對女孩性騷擾 ，而被非洲裔處以「私刑」；對此市警總局表示，雖然尚無法明確證據證實以上說法，但此案應有隱情，目前正在調查之中。

根據民眾上傳在推特的視頻，一名身穿白色短袖的亞裔男子在富爾頓街車站，被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采聲，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。

被攻擊的亞裔男子已經失去意識，仍然被架起來繼續遭受毆打。(視頻截圖)

也有民眾在推特上表示，受害亞裔男性曾在地鐵上企圖對一名女孩實施性騷擾，而施暴的幾名非洲裔將他從車上拉下來並報警，同時除以私刑，還說警方已經將被指性侵的亞男拘捕。

對此市警總局表示，這起攻擊事件發生在27日下午3時辦左右，警方下午3時34分接到報警電話，並於15分鐘內趕到現場，但涉事諸人已經離開，警方並未逮捕任何人，也沒有任何受害人主動報案。

被攻擊的亞裔男子已經失去意識，仍然被架起來繼續遭受毆打。(視頻截圖)

警方表示，目前此案由市警探員、仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)、市警捷運局(NYPD Transit)等部門正聯合調查此案，包括收集證據、採訪目擊證人，同時也在調查攻擊事件發生之前在車廂裡諸人的互動情況；初步分析表明，該案另有隱情，但具體事實仍在調查之中，希望找到所有可能的受害者，將所有施暴者緝拿歸案，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)提供線索。