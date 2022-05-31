我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

記者和釗宇／紐約報導
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女兒，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女兒，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站攻擊案件的視頻在社群網路瘋傳，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子；也有說法表示，亞男被圍攻是因為他在地鐵上對女孩性騷擾，而被非洲裔處以「私刑」；對此市警總局表示，雖然尚無法明確證據證實以上說法，但此案應有隱情，目前正在調查之中。

根據民眾上傳在推特的視頻，一名身穿白色短袖的亞裔男子在富爾頓街車站，被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采聲，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。

被攻擊的亞裔男子已經失去意識，仍然被架起來繼續遭受毆打。(視頻截圖)
被攻擊的亞裔男子已經失去意識，仍然被架起來繼續遭受毆打。(視頻截圖)

也有民眾在推特上表示，受害亞裔男性曾在地鐵上企圖對一名女孩實施性騷擾，而施暴的幾名非洲裔將他從車上拉下來並報警，同時除以私刑，還說警方已經將被指性侵的亞男拘捕。

對此市警總局表示，這起攻擊事件發生在27日下午3時辦左右，警方下午3時34分接到報警電話，並於15分鐘內趕到現場，但涉事諸人已經離開，警方並未逮捕任何人，也沒有任何受害人主動報案。

被攻擊的亞裔男子已經失去意識，仍然被架起來繼續遭受毆打。(視頻截圖)
被攻擊的亞裔男子已經失去意識，仍然被架起來繼續遭受毆打。(視頻截圖)

警方表示，目前此案由市警探員、仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)、市警捷運局(NYPD Transit)等部門正聯合調查此案，包括收集證據、採訪目擊證人，同時也在調查攻擊事件發生之前在車廂裡諸人的互動情況；初步分析表明，該案另有隱情，但具體事實仍在調查之中，希望找到所有可能的受害者，將所有施暴者緝拿歸案，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)提供線索。

性騷擾 地鐵站 亞裔

上一則

人口回流 紐約市5月房租比去年同期飆漲38%

下一則

士兵不怕神學士 怕退役後回紐約沒工作 霍楚給承諾

延伸閱讀

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男
曼哈頓華埠地鐵站猥褻少女 亞裔男被通緝

曼哈頓華埠地鐵站猥褻少女 亞裔男被通緝
亞裔男子華埠東百老匯地鐵站猥褻17歲少女

亞裔男子華埠東百老匯地鐵站猥褻17歲少女
州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機

州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機
伊州5至11歲 6成未接種疫苗

伊州5至11歲 6成未接種疫苗

熱門新聞

Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了