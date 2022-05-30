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國殤日周末 紐約7人遭槍擊 2人搶救無效死亡

記者胡聲橋／紐約報導

29日凌晨和上午，在紐約市各區發生的的不同刑事案件中，共有七人遭槍擊，其中兩人死亡；這些案件和美國最近兩起大規模槍擊案一道，讓人們再次繃緊了神經。

兩起致命槍擊案都發生在布碌崙(布魯克林)。第一起案件發生在29日凌晨12時22分左右，警方表示，一位名叫Donovan Davy的45歲男子，在東35街交教堂大道(Church Avenue)處被槍彈擊中脖子和右腿。被緊急送往國王郡醫院搶救，在那裡被宣布死亡。

當日上午10時42分，31歲男子Watford Waleek在布朗斯維爾(Brownsville)蘇特大道(Sutter Avenue)301號的蘭斯頓-休斯公寓樓(Langston Hughes)被槍彈擊中肩部和軀幹，腰部有一處刀傷；他被救護車送進布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)救治，被宣布死亡。

警方在上述兩起凶殺案中還沒有逮捕嫌犯，調查仍在進行中。

29日午夜前幾分鐘，一名男子在皇后區第171街交自由大道(Liberty Avenue)的一起糾紛中被槍彈擊中臀部 ，他被緊急送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)救治，傷情穩定。

凌晨2時44分左右，布碌崙特魯普大道(Throop Ave.)交巴特萊特街(Bartlett Street)處發生槍擊案，一名男子被擊中右腿、腹部和臀部；他被送往國王郡醫院接受治療，傷勢穩定；槍手逃離現場。

凌晨4時30分左右，有三人在布碌崙杜蒙大道(Dumont Avenue)252號外被槍彈擊中；警方稱，一名45歲的女性右小腿被子彈擦傷，一名16歲的男生胸部被子彈擦傷，還有一名45歲的男子胸部和手臂受槍傷。據信，16歲受傷男生是45歲受傷男子的兒子，而受傷女性與這兩人沒有關係。消息人士說，這三人都不與警方合作。

槍擊 布碌崙 紐約市

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