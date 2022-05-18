曼哈頓華埠入室盜竊 賊趁屋主熟睡偷走900元財物

竊賊深夜闖華埠住處盜走900元財物。(市警提供)

鄰近曼哈頓華埠 的諾麗塔(Nolita)社區，近日發生一起入室盜竊案；竊賊趁著屋主熟睡時，潛進公寓，盜走價值共約900元的財物；警方17日公布嫌犯照片和影片，呼籲知情者提供線索。

該起案件發生在市警五分局轄區，警方表示，16日凌12時15分左右，一名身份不明的男子進入位於勿街(Mott St.)和春街(Spring St.)附近的一所住宅公寓。

當時40歲的女性受害人正在臥室睡覺，嫌犯進入公寓後，拿走了一台PlayStation 5遊戲機和其他雜物，隨後從後門步行逃走，去向不明。被盜物品的價值約為900元。此事件中沒有人員傷亡的報告。

警方表示，嫌疑人被描述為淺色皮膚，大約30多歲，身高6呎，體重200磅，身材偏瘦。最後一次被見到時，身穿棕褐色連帽長袖毛衣、黑褲、黑灰色運動鞋、黑色冬帽，白口罩 ，拉著一個黑色小行李箱。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。