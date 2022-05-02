律師李進進長眠長島 親友傷心送別

親友在長島華盛頓墓園參加律師李進進的骨灰安葬儀式。(曾慧燕提供)

不久前遇害的知名華裔 律師暨民運人士李進進的骨灰安葬儀式，日前在長島 蘇福克郡的華盛頓紀念墓園舉行；共有40多位親友到場，為他送別；享年66歲的李進進，從此長眠於長島。

李進進離世已一個半月；4月29日上午，親屬和好友40多人在法拉盛 全福殯儀館舉行簡單儀式後，護送李進進的骨灰到華盛頓墓園安葬，李進進父親就安葬在這塊墓地。李進進生前已安排好，他和妻子的墓地就在父母墓地旁邊。「骨埋青山碧水，魂歸白雲黃鶴」，這是民運人士蔣傑為李進進寫的輓聯。

據李進進的生前好友曾慧燕1日介紹，李進進的追思會3月28日舉行，而安葬儀式卻隔了一個月之久，主要是因為不想讓李進進88歲的母親在4月5日清明節上墳時知道兒子離世的消息。實際上，李進進在中國的大哥也去世了，家人也沒敢告訴老人。

如今，李進進的骨灰已經安葬，但家人尚未給墓地立碑，目的還是為了暫時瞞住他的母親，怕老人家知道了承受不了打擊；家人的想法是，能瞞多久瞞多久。

親友在長島華盛頓墓園參加律師李進進的骨灰安葬儀式。(曾慧燕提供)

3月14日李進進律師遇害；3月27日的追思會，共有300多人參加，眾人緬懷李進進一生，稱讚他是一個正直、善良、無私和純粹的人；3月28日李進進遺體火化，近百人送別，眾人悲傷不已。

涉嫌殺害李進進的25歲女子張曉寧，4月13日被正式起訴二級謀殺和兩項四級非法持有武器等六項罪名。若罪名成立，將面臨25年刑期至終身監禁。