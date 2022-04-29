曼哈頓地鐵站鎚擊華男非裔嫌 被控多項仇恨重罪

嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

曼哈頓 地區檢察官辦公室28日宣布，起訴在曼哈頓聯合廣場用鎚子攻擊華裔男子的非洲裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)，控以仇恨犯罪 為目的的多項重罪；起訴書披露，華男當時與妻子走在地鐵站 內，不小心撞到杰弗斯，他卻突然發飆謾罵受害者，接著拿出鐵鎚攻擊。

根據起訴書，48歲的杰弗斯自稱是一名女性，8日他在聯合廣場地鐵站，與路過的華男擦身撞到身體，他直接破口大罵「你看不到我嗎？你沒有長眼睛嗎？」，接著狠狠地踩踏對方的腳；杰弗斯被華男推開後，掏出一把鐵鎚擊打了受害者的頭部，造成他傷口紅腫疼痛。

杰弗斯企圖逃離現場時，華男的妻子一路緊隨，杰弗斯於是用鐵鎚要脅傷害她；隔日警員在125街/Lexington大道地鐵站發現杰弗斯，逮捕過程中，他用種族歧視字眼辱罵了一名西語裔警員和另名亞裔警探。

在曼哈頓聯合廣場用鎚子攻擊華裔男子的非洲裔嫌犯杰弗斯。(市警提供)

杰弗斯目前遭控企圖攻擊、二級攻擊、三級非法持有武器、二級威脅、加重騷擾(aggravated harassment)，所有罪名均以仇恨犯罪為作案企圖。

「以仇恨為目的的暴力及誹謗，在紐約沒有立足之地」，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，該案件只是近期針對亞裔仇恨犯罪的冰山一角；曼哈頓地檢辦公室將隨時為亞太裔(AAPI)服務，確保他們的安全。

此外，仇恨犯罪小組將與亞太裔組織密切合作，正積極在證人援助部門招聘一名新的顧問以服務該社區，同時爭取更多資金來加強文化及語言能力相關的資源；若淪為仇恨犯罪受害者，民眾可致電(212)335-3100。