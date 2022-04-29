布碌崙地鐵槍擊案兇嫌律師 控FBI不當取證

詹姆斯案發後在曼哈頓落網，被控恐怖攻擊的聯邦罪名。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊 案槍手詹姆斯(Frank James)被捕後，一直關押在當地的大都會拘留所(Metropolitan Detention Center)；辯護律師艾斯娜(Mia Eisner-Grynberg)28日致信給紐約東區聯邦法院法官，不滿聯邦調查局(FBI )探員在未通知律師的情況下，到監獄採集詹姆斯的DNA 樣本，並指示他簽署一些文件，侵犯了他的憲法權利。

詹姆斯12日早晨在往曼哈頓方向的N車引爆大規模槍擊案，造成29人受傷，其中10人中彈；在逃亡近30小時落網，被控恐怖攻擊公共交通系統的聯邦罪名，法官拒絕詹姆斯保釋。

艾斯娜向法官Roanne L. Mann指出，為避免出現誤導性的情況，執法人員在造訪被告時應提前通知辯護律師；但FBI探員26日直接到獄中，對詹姆斯問話、搜索他的房間、抽取DNA樣本，代表律師全程不在現場。

不僅如此，在被告簽署任何文件以前，執法人員都應該解釋清楚文件的內容，並確保當事人明白；可據詹姆斯所言，探員並沒有做到這一點，便要求詹姆斯簽署一些文件。

按照常規，探員所持的搜查令(search warrant)確實允許他們向詹姆斯抽取DNA血樣，但一開始並沒有展示給他看；直到探員完成審問及調查後，才對詹姆斯說有搜查令的複印版本；艾斯娜表示，FBI剝奪了律師在場見證程序的權利，如果經常這麼做，日後可能會影響詹姆斯對這些樣本來源提出質疑的能力。

律師也稱FBI違反美國憲法第四、第五以及第六修正案，包括禁止對嫌犯進行無理的搜查和扣押、需遵守法定程序以防止政府權力的濫用、以及要求給予被告針對指控他們的性質與原因；艾斯娜希望法官能下達命令，設定一個日期，令FBI展示宣誓書及搜查令，以便辯方審核文件。

消息指出，詹姆斯13日被捕時，執法人員已抽取他的DNA樣本。東區聯邦法院未予回應。