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助紐約市警逮地鐵槍手 5民眾均分5萬獎金

編譯郭宣含／綜合16日電
五名民眾提供關鍵線索，讓警方得以循線逮捕詹姆斯。(美聯社)
五名民眾提供關鍵線索，讓警方得以循線逮捕詹姆斯。(美聯社)

日前在布碌崙(布魯克林)地鐵上持槍濫射的嫌犯詹姆斯(Frank James)已落網，紐約市警(NYPD)近日宣布，期間提供警方關鍵線索的五名民眾，將可均分5萬元獎金。

「我們感謝民眾回應我們要求，提供鎖定嫌犯的所有資料和線索」；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)在聲明中表示：「我們敦促大眾一起搜找嫌犯，紐約民眾一呼百應。」

詹姆斯12日早上在布碌崙36街地鐵站濫射，造成至少29人受傷，警方隨後公布詹姆斯的身分及長相，並懸賞5萬元緝凶；在搜找近30個小時後，62歲的詹姆斯終於在13日遭逮捕。

紐約市警察局表示，這筆獎金來自紐約市警察基金會(Police Foundation)、大都會運輸署(MTA)與其運輸工會(TWU)「Local 100」，將平均分送給五人。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，多虧五名熱心人士的協助，紐約市警察局得以盡職，在嫌犯照片公布數小時後，便成功捉到危險嫌犯。

紐約市官員並未公布這些善心人士的名字，他們將收到這筆獎金；其中幾人表示，看到詹姆斯後便立即向警方聯絡。

根據一部推特影片，21歲的塔漢(Zack Tahhan)在看到詹姆斯後，我心想，「噢，是那個人，我要來報警」，接著聯絡警方，成為將其逮捕歸案的關鍵線索。

熱心民眾謝赫(Mohammed Chikh)也通知警方，並目睹詹姆斯遭逮捕的過程；他表示整個過程中，詹姆斯看起來很冷靜，不為所動，「他並未掙扎，什麼也沒做，而是直接投降。」

紐約市 警察 地鐵站

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