華人長者班森賀塞斯露公園休憩 遭丟垃圾、雞蛋

警員與華人走訪公園，了解華人民眾在公園裡面臨的問題。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 常使用的班森賀塞斯露公園(Seth Low Park)，近日持續發生多起騷擾華裔 民眾事件；華人社區服務中心16日與轄區市警62分局警員走訪公園，呼籲民眾面臨這類情況及時報警，華人也應做好本分，徹底改變在公園抽菸、賭博的陋習，與外族裔鄰居打成一片。

位於Bay Parkway交西12街的塞斯露公園，是華裔男女老少均頻繁使用的公園，但自新冠疫情後，仇亞言論頻密發生，甚至還有長者被人丟擲垃圾。

公園裡一名華男表示，外族裔青少年經常用裝滿液體的水瓶、雞蛋丟人，使用公園的人又以長者為主，擔憂他們的人身安全。

社區服務中心負責人羅添福表示，上述問題並非首次發生，但他仍幾乎每天都會接到民眾的投訴電話，當日走訪也至少十名華人提出問題。

由於這些青少年通常在下午時分出沒公園附近，猜想是當地學生，他希望通過家長教師協會(PTA)會議反映以上問題，呼籲校方採取行動，也鼓勵華人遇事不要保持沉默，向警方求助才能提供解決方案。

他也呼籲華人要改變在公園抽菸、賭博的陋習，有民眾甚至當場賣私菸、或一大早霸占桌子，要求民眾交「租費」等非法行為，令別人留下對華人的不良印象；廁所的不當使用也是個重要問題，很多人走進廁所覺得太髒不敢使用，督促民眾在外要做好本分，共同維護公共環境。

針對華人賭博，警方表示，之前警方若看見民眾賭錢，就會沒收充公並驅趕，但現在民眾只是「玩卡牌」，暫且也無能為力；目前將優先打擊公園內更嚴重的問題，譬如摩托車超速行駛可能給民眾帶來危險等情況，同時也會加強每日下午3時至6時的巡邏，防止華人民眾被欺負。