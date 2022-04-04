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布碌崙8大道華社 14輛車後窗被砸

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙8大道和9大道之間66街上有14輛車後窗被砸。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙8大道和9大道之間66街上有14輛車後窗被砸。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道華社14輛夜間停泊在路邊的汽車被砸破後車窗；有居民表示，這條街經常發生汽車被砸被盜案件，但一夜之間如此多車輛受損，還是第一次，引發當地民眾對治安的擔憂。

2日晚，松柏之家社區服務中心的陳偉儀到8大道參加一個同鄉會晚宴，她大約在6時45分的時候把車子停在8大道和9大道之間的66街路邊車位，約9時30分晚宴結束後，她來開車，發現私家車的後窗被打碎了，而且停在兩側的汽車後窗都被打爛了；她立刻致電一位市警68分局華裔警察，警方趕到現場後核實，共有14輛車後車窗被毀。

8大道和9大道之間66街上有14輛汽車的後窗被砸，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝...
8大道和9大道之間66街上有14輛汽車的後窗被砸，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝影)

這段馬路的一邊是社區公園Dust Bowl Field，另一邊是閒置的空地，兩邊都沒有住家，也沒有監控錄像。據3日早上在公園健身的陳先生介紹，案件發生在2日晚大約7時，那時天還沒有黑，他在小公園的另一側聽見連續的玻璃碎裂響聲，遠遠地看到有一個人在拿東西猛敲停在路邊的汽車後窗；由於距離太遠，陳先生沒有看到嫌犯的長相。

松柏之家社區服務中心的陳偉儀在8大道赴宴後，發現私家車後窗被砸。(陳偉儀提供)
松柏之家社區服務中心的陳偉儀在8大道赴宴後，發現私家車後窗被砸。(陳偉儀提供)

在公園晨練的鄭先生說，他的女婿陳宏2日晚把車停在那裡，3日早上要用車時，發現車後窗被砸。他說，女婿一般不把車停在這裡，這次偏偏趕上了車窗被砸；雖然這一路段以前也發生過車窗被砸，但都是零星的案件，這次停泊在一起的14輛車後窗被砸，還是第一次。

鄭先生表示，看到那麼多輛汽車後窗被砸，他以後不敢把車停在那裡過夜了；他說，把車停在自家門口也不放心，「治安越來越差了」。

目前沒有被砸汽車財物損失的統計。

8大道和9大道之間66街上有14輛汽車的後窗被砸，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝...
8大道和9大道之間66街上有14輛汽車的後窗被砸，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝影)

汽車 8大道 警察

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