亞裔男麥當勞遭非裔毆打搶劫

非裔男子曼哈頓中城麥當勞毆打搶劫亞裔男。(市警提供)

一名亞裔 男子28日在曼哈頓中城麥當勞 點餐時，遭到一非洲裔男子屢次攻擊後搶劫，在現場長達一分鐘的影片中，嫌犯多次對受害者拳打腳踢，在最後一次將其打到在地後還猛踹受害者頭部，最終實施搶劫；現該男子遭市警通緝。

(影音來源：市警提供)

警方表示，案件發生在當日早上7時30分，53歲的亞裔受害者迪宗(Dizon)在位於第七大道429號的麥當勞自助點餐機前點餐，突然遭坐在後面的一非洲裔男子揮拳毆倒在地；據了解，受害者可能為菲律賓華裔。

根據警方提供的監控錄像，嫌犯湊近受害者並試圖在其身上摸索，但受害者一直護住自己並試圖離開；但嫌犯突然猛力將受害者扔到牆邊，多次揮拳猛毆，直至受害者癱倒在地後又抬腳狠踹其頭部多次，才搶劫成功。

值得注意的是，監控中還有另一名體型健碩的男子，全程目睹了攻擊案的發生，但卻只是在現場繞圈踱步，並未出手相助。

案發後，受害者被送往表維醫院治療，而嫌犯則在案發後若無其事的離開了麥當勞，並前往附近的賓州車站。

警方描述，他最後一次出現時戴著黑色冬帽，身穿一件深藍色的黃邊The North Face夾克，下身深藍色、灰色和白色相間的褲子，腳踩棕色登山靴。

警方呼籲民眾，若看到和圖片和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。