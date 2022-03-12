紐約法拉盛踢打2歲童慣犯送審 去年同地點襲擊9歲童

西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷縫針。(CBS視頻截圖)

11日上午在紐約市皇后區法拉盛 突然抓狂踢打兩歲女童的隨機攻擊慣犯艾德(Chris Elder)，已於11日晚上11時被押送審，並將於12日上午面臨傳訊；2021年12月底，艾德在同一地點以同一作案方式對一名九歲女童拳打腳踢，被捕後不久即遭釋放，目前兩位被打女童家長擔心艾德再度「捲土重來」回到社區。

一名曾被捕八次、患有精神疾病的隨機攻擊慣犯艾德(Chris Elder)，11日上午6時20分，突然對著在法拉盛羅賓遜街(Robinson Street)夾45大道扔垃圾的48歲西語裔婦人祖瑪拉(Maria Zamora)大聲吼叫，繼而一把掀翻了祖瑪拉的手推車，將兩歲的索菲亞(Sophia)從車中拽出推搡並拳打腳踢，導致女童頭部和臉部多處受傷。

祖瑪拉表示，一家人現在充滿恐懼地待在一起，案發地就在家門口附近，昨天遇害時並不是第一次看到艾德，「住在樓裡的一位鄰居曾經因為艾德而獲得了市府的「保護令」，但是也沒能阻止他再靠近我們。」祖瑪拉回憶當時不知道為什麼艾德會突然發瘋，等她回過神來時，孫女索菲亞已經掉在了地上。

之後兩位受害人被送往法拉盛醫院(Flushing Hospital Medical Center)救治，索菲亞的面部和頭部因為受傷嚴重接受了縫針治療。

警方表示，艾德已於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾45大道抓獲，在艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)進行精神評估後，11日晚上11時被109分局押送檢方，並將於12日上午傳訊受審；目前被控重罪攻擊、威脅他人安全(reckless endangerment)、傷害兒童以及騷擾等罪名。

艾德至少有八次被捕經歷，其中多數為攻擊罪行。去年12月11日，艾德在同一作案地點靠近法拉盛凱辛納大道上，對一名九歲女童和她的母親拳打腳踢。這位不願意透露姓名的母親回憶，當時艾德的襲擊目標是自己女兒，她衝上去本能地保護她，然後艾德開始攻擊她們二人，「他對著我的後腦勺、背部拳打腳踢，然後又打我的女兒，主要是朝孩子的臉部和頭部拼命地打。」該受害女士表示，「他打完後，我們很無力地待在原地，沒有人來幫忙，也沒有人來阻止。」

該受害人不曉得為什麼艾德還能重新回到社區，「我很震驚也很氣憤，他為什麼能回來又做著同樣的事情？我現在已經不敢獨自帶著孩子在街上走，出門都會留意我的後背。」她表示，當局這是在「助紂為虐」，「他們是在等著哪天自己的親人也受難嗎？或者他們就是想讓他繼續殺人？艾德這種人不會停手的，其他像他一樣的人也不會，我們老百姓已經受夠了。」

索菲亞的舅舅Gabriel Loja也表示，「我一直問警官，怎麼才能讓艾德不再回來？」