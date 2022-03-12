紐約法拉盛踢打2歲童慣犯送審 去年同地點襲擊9歲童
11日上午在紐約市皇后區法拉盛突然抓狂踢打兩歲女童的隨機攻擊慣犯艾德(Chris Elder)，已於11日晚上11時被押送審，並將於12日上午面臨傳訊；2021年12月底，艾德在同一地點以同一作案方式對一名九歲女童拳打腳踢，被捕後不久即遭釋放，目前兩位被打女童家長擔心艾德再度「捲土重來」回到社區。
一名曾被捕八次、患有精神疾病的隨機攻擊慣犯艾德(Chris Elder)，11日上午6時20分，突然對著在法拉盛羅賓遜街(Robinson Street)夾45大道扔垃圾的48歲西語裔婦人祖瑪拉(Maria Zamora)大聲吼叫，繼而一把掀翻了祖瑪拉的手推車，將兩歲的索菲亞(Sophia)從車中拽出推搡並拳打腳踢，導致女童頭部和臉部多處受傷。
祖瑪拉表示，一家人現在充滿恐懼地待在一起，案發地就在家門口附近，昨天遇害時並不是第一次看到艾德，「住在樓裡的一位鄰居曾經因為艾德而獲得了市府的「保護令」，但是也沒能阻止他再靠近我們。」祖瑪拉回憶當時不知道為什麼艾德會突然發瘋，等她回過神來時，孫女索菲亞已經掉在了地上。
之後兩位受害人被送往法拉盛醫院(Flushing Hospital Medical Center)救治，索菲亞的面部和頭部因為受傷嚴重接受了縫針治療。
警方表示，艾德已於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾45大道抓獲，在艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)進行精神評估後，11日晚上11時被109分局押送檢方，並將於12日上午傳訊受審；目前被控重罪攻擊、威脅他人安全(reckless endangerment)、傷害兒童以及騷擾等罪名。
艾德至少有八次被捕經歷，其中多數為攻擊罪行。去年12月11日，艾德在同一作案地點靠近法拉盛凱辛納大道上，對一名九歲女童和她的母親拳打腳踢。這位不願意透露姓名的母親回憶，當時艾德的襲擊目標是自己女兒，她衝上去本能地保護她，然後艾德開始攻擊她們二人，「他對著我的後腦勺、背部拳打腳踢，然後又打我的女兒，主要是朝孩子的臉部和頭部拼命地打。」該受害女士表示，「他打完後，我們很無力地待在原地，沒有人來幫忙，也沒有人來阻止。」
該受害人不曉得為什麼艾德還能重新回到社區，「我很震驚也很氣憤，他為什麼能回來又做著同樣的事情？我現在已經不敢獨自帶著孩子在街上走，出門都會留意我的後背。」她表示，當局這是在「助紂為虐」，「他們是在等著哪天自己的親人也受難嗎？或者他們就是想讓他繼續殺人？艾德這種人不會停手的，其他像他一樣的人也不會，我們老百姓已經受夠了。」
索菲亞的舅舅Gabriel Loja也表示，「我一直問警官，怎麼才能讓艾德不再回來？」
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