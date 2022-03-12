布碌崙女碎屍案 83歲變性連環殺手被捕

83歲的連環殺手馬賽林，是一名變性人。(法院提供)

日前在布碌崙 (布魯克林)街頭發現的女性無頭碎屍，警方在嫌犯家中找到死者頭顱後，拘捕了83歲的變性連環殺手馬賽林(Harvey Marcelin)，控以謀殺罪，關在雷克島監獄 ，不得保釋；警方11日公布的錄影顯示，兇嫌曾若無其事地推著屍袋上街，甚至坐在碎屍的大腿上。

無頭碎屍案發生後，警方根據監控錄像找到了在大街上停放裝有屍體購物車的一名女子，並於4日以隱藏屍體罪拘捕了這名女子；但警方後來發現，這名女子其實是一個變性人，其真實姓名是馬賽林，而且是一名連環殺手，此前已殺死兩名女友，並兩度獲刑入獄。

警方拿到搜查證後，對馬賽林距離購物車不到一個街區的住處進行了搜查；警方在那裡找到了一顆「人頭」，警方還找到了馬賽林從家得寶買的一把電鋸。

警方確認，受害人是68歲的女性雷登(Susan Layden)，與嫌犯認識；她的無頭屍體先在賓州大道和亞特蘭大 大道交界處一輛被遺棄的購物車中被發現，幾天後，又在附近發現了一條人腿。

警方通過監控錄像發現，雷登於2月27日進入馬賽林的公寓；三天後，馬賽林離開公寓，手上拎的口袋裡似乎裝著雷登的屍體。

馬賽林曾兩次因為殺人被定罪，如今可能以新的殺人罪被指控。他因為謀殺和過失殺人罪，在州監獄中度過了50 多年，於2019年8月從監獄獲釋。

1963年4月18日，馬賽林在曼哈頓公寓內槍殺了同居女友邦茲(Jacqueline Bonds)；據稱，當邦茲說要離開馬賽林時，馬賽林朝邦茲開了三槍；馬賽林同年被判刑20年至終身監禁，於1984年5月獲假釋出獄。

馬賽林在獲釋不到一年後，又因刺死另一名同居女友而再次被捕；她將女友的屍體塞進一個袋子裡，扔在中央公園附近；他被判犯有一級過失殺人罪，被判刑六至12年。

馬賽林曾在法庭上承認，自己「與女性相處有問題」。