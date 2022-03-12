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布碌崙女碎屍案 83歲變性連環殺手被捕

記者胡聲橋／紐約報導
83歲的連環殺手馬賽林，是一名變性人。(法院提供)
83歲的連環殺手馬賽林，是一名變性人。(法院提供)

日前在布碌崙(布魯克林)街頭發現的女性無頭碎屍，警方在嫌犯家中找到死者頭顱後，拘捕了83歲的變性連環殺手馬賽林(Harvey Marcelin)，控以謀殺罪，關在雷克島監獄，不得保釋；警方11日公布的錄影顯示，兇嫌曾若無其事地推著屍袋上街，甚至坐在碎屍的大腿上。

無頭碎屍案發生後，警方根據監控錄像找到了在大街上停放裝有屍體購物車的一名女子，並於4日以隱藏屍體罪拘捕了這名女子；但警方後來發現，這名女子其實是一個變性人，其真實姓名是馬賽林，而且是一名連環殺手，此前已殺死兩名女友，並兩度獲刑入獄。

警方拿到搜查證後，對馬賽林距離購物車不到一個街區的住處進行了搜查；警方在那裡找到了一顆「人頭」，警方還找到了馬賽林從家得寶買的一把電鋸。

警方確認，受害人是68歲的女性雷登(Susan Layden)，與嫌犯認識；她的無頭屍體先在賓州大道和亞特蘭大大道交界處一輛被遺棄的購物車中被發現，幾天後，又在附近發現了一條人腿。

警方通過監控錄像發現，雷登於2月27日進入馬賽林的公寓；三天後，馬賽林離開公寓，手上拎的口袋裡似乎裝著雷登的屍體。

馬賽林曾兩次因為殺人被定罪，如今可能以新的殺人罪被指控。他因為謀殺和過失殺人罪，在州監獄中度過了50 多年，於2019年8月從監獄獲釋。

1963年4月18日，馬賽林在曼哈頓公寓內槍殺了同居女友邦茲(Jacqueline Bonds)；據稱，當邦茲說要離開馬賽林時，馬賽林朝邦茲開了三槍；馬賽林同年被判刑20年至終身監禁，於1984年5月獲假釋出獄。

馬賽林在獲釋不到一年後，又因刺死另一名同居女友而再次被捕；她將女友的屍體塞進一個袋子裡，扔在中央公園附近；他被判犯有一級過失殺人罪，被判刑六至12年。

馬賽林曾在法庭上承認，自己「與女性相處有問題」。

83歲的連環殺手馬賽林，是一名變性人。(法院提供)
83歲的連環殺手馬賽林，是一名變性人。(法院提供)

監獄 布碌崙 亞特蘭大

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