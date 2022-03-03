紐約地鐵非裔兇嫌再現 又持刀刺傷七旬老婦

圖中的男子在布碌崙3號線凡希克凌大道(Van Siclen Av)地鐵站刺傷20歲女子。 (警方提供)

一名被指在紐約布碌崙 (布魯克林)一地鐵站 刺傷20歲女子的嫌疑人再度犯案，刺傷一名77歲婦人。警方公布影像，繼續緝拿這名嫌疑人。

1日上午大約8時10分，在布碌崙地鐵J/Z線的新月街(Crescent Street)地鐵站，一名77歲的婦人在車站內行走。在毫無徵兆，也沒有任何言語衝突的情況下，一名身分不明的男子突然用銳器刺向該名婦人背部。兇嫌逃離現場。急救人員將傷者送進牙買加醫院(Jamaica hospital)，目前傷勢穩定。

警方經過觀看監控錄像，認為正是這名嫌疑人2月19日大約下午2時50分，在布碌崙3號線凡希克凌大道(Van Siclen Av)地鐵站，擊打一名20歲女子的背部，兩人發生爭吵後，嫌疑人拿出刀子，在這名女子腹部刺了三刀。傷者被送進醫院。

警方公布了嫌疑人的新圖片。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。