縱火、捅人 布碌崙華社地鐵站連出意外

犯罪分子試圖在列車內縱火。(讀者提供)

紐約市華人 普遍搭乘的N線列車，日前在布碌崙(布魯克林)兩個華社地鐵站 連發事故，先是有人在列車內試圖縱火，雖然只是虛驚一場，但也引起警員抵達現場調查而導致延誤；稍後在另一地鐵站則發生一起捅人案，一名男子遭三人威脅，最終被刀子刺中身體，但所幸傷勢不嚴重。

一名日前清早在日落公園8大道地鐵站等車的華女表示，往曼哈頓方向的一輛列車遲遲停靠在月台不走，後來看見警員抵達現場，進入一節車廂，她經詢問之下才知有人試圖在列車內放火；未知人數的犯罪分子當時手裡拿著火柴，不知是貪玩還是想要搞破壞，便不停摩擦發火，令車廂裡的其他通勤客感到不安。

有民眾將情況立即告知給地鐵工作人員，隨即報警，涉案人員在警察抵達前已離開，所幸並未發生火災；但基於案件的嚴重性，警方還是到了現場調查，難免造成列車的延誤，令不少人感到很無奈。

同日稍後，在N車途徑的班森賀20大道地鐵站發生一起持刀捅人案，一名男子與另三名男子發生肢體衝突，遭其中持刀的一人刺中腹部；三嫌趁著空隙逃離地鐵站，而在路人的幫助下，警方和救護車先後抵達現場，受害者被送到瑪摩利醫院接受治療，所幸傷口並不嚴重。

根據消息，受害者疑似是一名外族裔男子，警方正在調查引發衝突的主因，不確定雙方是否認識。

經常在該站搭乘列車的一名華人則說，相比其他社區，班森賀向來治安良好，但發生這樣的事令人感到擔憂；特別是紐約市地鐵系統治安每況愈下，希望市府在應對犯罪問題上採取更積極嚴肅的態度。