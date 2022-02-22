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大馬籍廚師紐約車禍被傳離世 家屬譴責造謠者

記者和釗宇／紐約報導
六旬馬來西亞籍華男日前遭遇嚴重車禍，但卻被誤傳已經離世，目前此人情況穩定。（大馬旅美聯誼會提供）
六旬馬來西亞籍華男日前遭遇嚴重車禍，但卻被誤傳已經離世，目前此人情況穩定。（大馬旅美聯誼會提供）

紐約市一名六旬馬來西亞籍華男日前遭遇嚴重車禍，頭部受到重傷陷入昏迷，但卻被別有用心之人誤傳已經離世；傷者家屬21日通過大馬旅美聯誼會再度發聲，表示傷者已脫離生命危險，轉入醫院普通病房，已經甦醒，呼籲旅美大馬華人不要輕信傳言、上當受騙，並譴責誤傳消息牟利之人。

傷者是67歲的邱益良，居住在法拉盛，在康州一家日本餐館擔任廚師；1月15日上午11時30分左右，他在皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)上步行時遭遇嚴重車禍；根據警方調查，他被撞飛倒地時頭部嚴重衝擊地面，造成顱骨骨折。

大馬媒體的誤傳消息仍未撤下。（網站截圖）
大馬媒體的誤傳消息仍未撤下。（網站截圖）

警方介入調查後，找到其工作的餐館，希望能聯繫到邱益良的親人，但餐館員工發布消息後遭社群媒體誤傳，個別人藉機斂財，以傷者之名代收喪葬捐款，大馬媒體更援引假消息見報；邱益良在大馬還有妻子以及一雙兒女，自他離鄉後從未再見面，女兒看到父親「去世」的消息見報後焦急萬分，在大馬駐紐約總領事館、大馬旅美聯誼會的接洽下，1月21日確認邱益良在醫院接受救治，雖然傷勢嚴重、但仍然活著。

大馬旅美聯誼會社區主管甘偉順說，邱益良前兩周就已脫離危險期，目前已經轉入普通病房，情況穩定；他說，邱益良已經醒來，可以講話，但還無法進食，仍須繼續觀察。

邱益良的女兒邱靜敏通過電話表示，她是1月18日在臉書上看到父親「去世」的假消息，「但我們在馬來西亞，聯絡不方便，後來我聯繫上父親的同事，確認父親沒有去世；這樣的假消息對我們打擊很大，我媽媽還在，年齡也大了，聽到假消息真是晴天霹靂。」

邱靜敏說，父親的同事只是在紐約媒體登報尋找邱益良的親人，並未說邱益良已經死亡，誤傳消息另有其人；「如果有些人藉這個機會斂財，希望大家保持警惕，不要相信誤傳的消息，這件事給我們帶來很大困擾。」

甘偉順說，經過調查發現，一小撮馬來西亞裔僑民在發喪葬財，「同胞應該小心這些人，許多人會在平台上發籌款消息籌款，最後錢財都進了自己腰包，賺死人錢，這是很嚴重的事情，他們有想到傷者的親人是什麼感受嗎？」

大馬旅美聯誼會目前已經幫助邱益良請律師，處理車禍和假消息事件，同時也在幫助邱志良的女兒辦理簽證來美；另外也警告斂財之人，盡快將非法取得的錢財退還。

車禍 法拉盛 社群媒體

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