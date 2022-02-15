修好手機拒付款 法拉盛非裔嫌亮槍逃跑

嫌犯在紐約數碼城店裡面的監控錄像截圖。(店家提供)

皇后區法拉盛 14日中午發生一起搶劫案，一位25歲的非洲裔男子在手機 店內拿回修好的手機後，拒絕付款，被店員追堵在門口時亮槍威脅，然後逃跑，警方正在調查此案。

根據店內的維修人員大軍的描述，14日中午，在羅斯福大道(Roosevelt Ave)135-07號的紐約數碼城內，這位25歲的非洲裔嫌犯取回自己已修好的手機後卻不肯付款，試圖直接走出門外，在被店員追堵時，他亮出手槍威脅。

法拉盛紐約數碼城發生顧客拒絕付款後亮槍威脅店員案件。(讀者提供)

大軍還表示，嫌犯的手機型號為iPhone X，日前因屏幕損壞而前來修理，維修費為90元，此前他因維修等事宜來過店內數次，總是出言不遜，有一兩次也想不付錢就離開，在被店員追堵後才付清款項；這次他把槍別在腰上，當再次被店員追討後，他亮槍對店員表示「放開我，我有槍」。

警方表示，該名嫌犯為非洲裔，年齡25歲，身長5呎3吋至5呎4吋間，作案時頭戴黑色頭巾，身穿黑衫、帶有絨毛的迷彩色夾克衫及藍色牛仔褲，別著一根Gucci皮帶，左手腕戴黃金手表。

嫌犯目前仍在逃，民眾若有相關線索或看到類似特徵的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。