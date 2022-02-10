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日落公園華男 當街被利刃畫臉刺背

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園華社9日下午發生一起持刀傷人案。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園華社9日下午發生一起持刀傷人案。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社9日下午發生一起持刀傷人案，兩名相識的華男因故在街上大吵，其中一人掏出一把壽司刀刺向對方，造成其臉部和背部受傷；受害者被送往醫院搶救，傷勢沒有危及性命，警方正尋找嫌犯的下落，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，案件發生於當日下午2時10分左右，地點在日落公園7大道交47街處；當時兩名華男沿著7大道往北向步行，兩人突然發生劇烈爭吵，其中一名華男掏出一把刀捅向另一人，受害者的臉頰被畫傷，接著背部又被砍了一刀。

華裔路人蔣女士表示，她從不遠處的藥房出來時，就發現已坐在大街上的受害者看上去十分虛弱，見到她則用帶有口音的英文求助：「請幫我！幫我叫救護車」；當時在場的還有一名西語裔路人，雜貨店的華人老闆也過來幫忙，不久救護車和警車相繼抵達現場，將他送往醫院。

蔣女士說，受害者的左臉滲血，看起來怵目驚心，右背部的傷口雖然不見血，但身上穿著的羽絨服被刀畫開，現場的地上血跡斑斑；嫌犯使用的刀子就丟在受害者的位置隔壁，後來被警方繳獲；蔣女士表示，利刃是一把全新的壽司刀，包裝盒甚至都還在現場。

蔣女士曾用國語和福州話詢問對方究竟發生什麼事，但受害者沒有作答，據她觀察，對方大約20多歲；一名辦案警員透露，兇嫌和被害人彼此認識，目前還不確定發生爭執的原因，嫌犯是一名35歲華男，身高5呎11吋，正在追查下落中。

警方呼籲，民眾若有任何線索，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯使用的新刀及包裝盒被丟棄在現場。(讀者提供)
嫌犯使用的新刀及包裝盒被丟棄在現場。(讀者提供)
日落公園華社9日下午發生一起持刀傷人案，警方在現場調查。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園華社9日下午發生一起持刀傷人案，警方在現場調查。(記者顏潔恩/攝影)

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