布碌崙2起車禍 一少女一老翁身亡 四人受傷

布碌崙 (布魯克林)周末發生兩起死亡車禍 ，分別造成一名18歲少女和一名99歲老翁死亡，另有多人受傷。

6日凌晨2時，布碌崙展望公園東側，皇冠高地(Crown Heights)的一個十字路口發生一起兩車相撞事故，導致一名18歲少女死亡，四人受傷，一人傷情危急，三人情況穩定。

調查認定，一名18歲男子駕駛的2015現代(Hyundai)轎車在Eastern Parkway西向行駛時，撞上了一輛在Rogers大道上北向行駛的2007豐田(Toyata)轎車，這輛車由一名61歲的女性駕駛。據調查，那輛現代轎車是肇事車輛，事發時為了逃避警車，慌不擇路，引發車禍。

急救人員趕到現場後，從現代汽車 上還救出了18歲的駕駛，和事發時坐在後座的一名18歲少女，他們傷勢嚴重，送進國王郡醫院後，這名18歲少女不治身亡；從這輛車中救出的兩名19歲男子傷勢穩定；另一車輛內的61歲女性司駕駛也被送進國王郡醫院，所幸病情穩定。

駕駛現代汽車的18歲男子已被捕，警方正對這起事故進行調查。

在布碌崙另一起車禍中，一輛休旅車(SUV)撞倒了一位乘坐輪椅的99歲老翁，導致他死亡。

5日下午5時左右，99歲的Jack Mikulincer坐著電動輪椅，正在曼哈頓海灘(Manhattan Beach)的Coleridge街和Oriental大道交界處過馬路，這時，一輛2020款寶馬(BMW)X5衝過來，把他連人帶車撞倒。

警察趕到現場後，發現這位老者躺在地上，多處受傷；急救人員迅速將這位老者送到康尼島醫院救治，但無力回天；寶馬車的52歲駕駛留在事發現場接受警方調查。