我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

布碌崙2起車禍 一少女一老翁身亡 四人受傷

記者胡聲橋／紐約報導

布碌崙(布魯克林)周末發生兩起死亡車禍，分別造成一名18歲少女和一名99歲老翁死亡，另有多人受傷。

6日凌晨2時，布碌崙展望公園東側，皇冠高地(Crown Heights)的一個十字路口發生一起兩車相撞事故，導致一名18歲少女死亡，四人受傷，一人傷情危急，三人情況穩定。

調查認定，一名18歲男子駕駛的2015現代(Hyundai)轎車在Eastern Parkway西向行駛時，撞上了一輛在Rogers大道上北向行駛的2007豐田(Toyata)轎車，這輛車由一名61歲的女性駕駛。據調查，那輛現代轎車是肇事車輛，事發時為了逃避警車，慌不擇路，引發車禍。

急救人員趕到現場後，從現代汽車上還救出了18歲的駕駛，和事發時坐在後座的一名18歲少女，他們傷勢嚴重，送進國王郡醫院後，這名18歲少女不治身亡；從這輛車中救出的兩名19歲男子傷勢穩定；另一車輛內的61歲女性司駕駛也被送進國王郡醫院，所幸病情穩定。

駕駛現代汽車的18歲男子已被捕，警方正對這起事故進行調查。

在布碌崙另一起車禍中，一輛休旅車(SUV)撞倒了一位乘坐輪椅的99歲老翁，導致他死亡。

5日下午5時左右，99歲的Jack Mikulincer坐著電動輪椅，正在曼哈頓海灘(Manhattan Beach)的Coleridge街和Oriental大道交界處過馬路，這時，一輛2020款寶馬(BMW)X5衝過來，把他連人帶車撞倒。

警察趕到現場後，發現這位老者躺在地上，多處受傷；急救人員迅速將這位老者送到康尼島醫院救治，但無力回天；寶馬車的52歲駕駛留在事發現場接受警方調查。

車禍 布碌崙 汽車

上一則

遊民紮營逾2年 皇后區華商求助無門

下一則

汽車非法張貼遮光紙被攔下 男子躲警追捕失足墜樓亡

延伸閱讀

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

布碌崙2車相撞 18歲女子不治

布碌崙2車相撞 18歲女子不治
布碌崙華人服務中心 13日新春大遊行

布碌崙華人服務中心 13日新春大遊行
無視少女被家暴？ 高嘉瑜：協助中

無視少女被家暴？ 高嘉瑜：協助中
紐約客談／亞裔社區推選民代 更有競爭力

紐約客談／亞裔社區推選民代 更有競爭力

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光