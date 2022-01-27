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痛毆華人酒店7旬員工 非裔被控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地，非洲裔男子被控仇恨犯罪。(市警提供)
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地，非洲裔男子被控仇恨犯罪。(市警提供)

曼哈頓華埠一間華裔經營酒店去年曾發生一起攻擊案件，一名七旬華裔酒店員工在工作時遭一非洲裔男子毆打至倒地，該男子有多次無故攻擊他人而被捕的歷史；案發後，該男子前往市警六分局自首，但華裔受害者因個人原因不願出面指證。警方近日表示，該案已以仇恨犯罪處理。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在2021年3月22日下午4時10分左右，在位於包厘街(Bowery)143號一家廉價旅店中，33歲的非洲裔男子阿瑞斯(William Arias)因為不滿屋內拖布和清潔狀態，和一名70歲的華裔員工在酒店大堂交涉，隨後言語衝突升級為肢體暴力。

在警方提供的案發地監控錄像中顯示，嫌犯和受害者面對而立，阿瑞斯一拳將老者擊倒，隨後又不停連擊了十數拳才停止，周圍的綠植都被撞到在地；而當時受害者身邊站有另外兩人，看到攻擊發生先是愣了一下，有意上前阻止但卻沒有行動。

警方稱，案發後該非洲裔男子前往市警六分局自首，後轉給華埠轄區五分局；他案發前幾天才剛剛因為無故攻擊被逮捕，曾有多次無故攻擊他人的歷史。

警方在案發後表示，攻擊像此案中的年長者，嫌犯將會被以重攻擊罪起訴，但受害者後來因個人原因，在警方了解情況時不願指證嫌犯；時隔一年，此案目前已被視為仇恨犯罪處理。

華裔 華埠 仇恨犯罪

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