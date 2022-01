黑幫非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」,被捕控仇恨犯罪。(市警提供)

曾在去年萬聖節期間在曼哈頓下城無故打罵26歲華裔 女子的黑幫分子、41歲的瓦克特(Ebony Wactor),又名海象王(Walrus King),日前已被警方逮捕,被控攻擊罪,和以仇恨犯罪 為由的嚴重騷擾罪(Aggravated Harassment)。

警方表示,案件發生在2021年10月31日下午3時30左右,在哈德遜街250號(250 Hudson St.)前,一名26歲的華裔女子正從車後尾箱卸下行李;而後瓦克特從後接近,並揮拳打在她的後腦上,隨即大喊「滾出華埠,滾回中國。」(Get out of Chinatown. Go back to China!)

瓦克特在作案後步行逃逸,受害華女 在現場拒絕接受治療,市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crimes Task Force)在調查後於近日將嫌犯逮捕。

瓦克特目前被控攻擊和以仇恨犯罪為由的嚴重騷擾罪。