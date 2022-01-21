我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首場亞洲行 拜登春天將訪日本

紐約地鐵站罵「中國佬攜病毒殺人」非裔女保釋期被捕

亞裔男皇后區地鐵站旁遭暴力搶劫 警緝嫌犯

記者牟蘭／紐約報導
兩名男子涉嫌在地鐵站旁暴力搶劫一名亞裔男子被警方通緝。(市警提供)
兩名男子涉嫌在地鐵站旁暴力搶劫一名亞裔男子被警方通緝。(市警提供)

一名亞裔男子日前在皇后區的傑克森高地的地鐵站附近，遭到兩名陌生男子的暴力打劫，受害人被拳擊倒地後，一度陷入昏迷，兩名嫌犯搶走他的手機與70元現金後，逃之夭夭；紐約市警21日公布兩名嫌犯的照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

視頻來源：紐約市警提供

根據警方消息，115分局於18日凌晨12時19分收到報案，一名南亞裔男子在皇后區77街交37路，距離羅斯福大道地鐵站僅兩個路口的街區，遭到兩名陌生男子的暴力搶劫；警方提供的監控錄像顯示，兩名嫌犯在街邊碰頭後，接近受害人的身後，用拳多次重擊對方，導致對方倒地不起。

警方表示，受害人倒地後，一度失去知覺，兩名嫌犯從受害人的衣服的口袋中搶走對方的手機以及70元的現金，得手後逃竄；警方趕到現場後，將傷者送往艾姆赫斯特醫院接受治療，他的臉部與左眼受傷。

根據公布的通緝照片顯示，兩名嫌犯為身材中等的中年男子，皮膚較白，一人作案時身穿黑色外套與白色連帽衫與黑褲子，另一人作案時穿黑色外套與白褲子。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 亞裔

上一則

非裔女紐約下城毆打華女要其「滾回中國」 被捕控仇恨犯罪

延伸閱讀

泰國女子 皇后區地鐵站遭鎖喉搶劫

泰國女子 皇后區地鐵站遭鎖喉搶劫
皇后區女子新年夜失蹤 被發現浮屍東河 疑跳橋自殺

皇后區女子新年夜失蹤 被發現浮屍東河 疑跳橋自殺
亞裔女紐約皇后區地鐵站前遭鎖喉 被搶走護照及1000元

亞裔女紐約皇后區地鐵站前遭鎖喉 被搶走護照及1000元
亞當斯首次坦言：我坐地鐵也擔憂 要求MTA改善

亞當斯首次坦言：我坐地鐵也擔憂 要求MTA改善
紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票

紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
曼哈頓地區檢察官白艾榮推行的「輕罪不起訴」改革，致使數十名資深官員辭職。(路透)

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

2022-01-15 14:41
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54

超人氣

更多 >
美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名

緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名