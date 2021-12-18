我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

松田聖子女兒神田沙也加墜樓不治 享年35歲

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

華女郵寄支票至法拉盛被竊逾4萬元 警緝嫌犯

記者牟蘭／紐約報導
一名不明身分的華裔女子，因在法拉盛盜取他人支票兌換現金，涉嫌重竊罪被警方通緝。(市警提供)
一名不明身分的華裔女子，因在法拉盛盜取他人支票兌換現金，涉嫌重竊罪被警方通緝。(市警提供)

一名華裔女子日前寄送一張逾4萬元的花旗銀行(Citibank)支票法拉盛緬街的一棟住宅後，被另一名不明身分的華裔女子兌換現金；市警109分局18日以重竊罪通緝這名盜取他人支票的女子，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，一名33歲的華女於10月29日寄送一張4萬1988元的花旗銀行的銀行支票，至法拉盛緬街41-65號的一棟公寓內，後被收信人告知，並未收到相關支票，立即向管轄法拉盛的109分局報案。

警方經調查，發現一名不明身分的華裔女子於10月30日上午6時14分左右，在大學點大道40-28號的大通銀行(Chase Bank)內的自動取款機上，兌換了這張支票，被銀行的監控錄像拍下了她的清晰照片。

根據警方提供的通緝照片，這名嫌犯為一名亞裔中年女子，留黃色的中長髮、黑頭髮、皮膚較白、身材中等，作案時身穿黑色的外套。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

支票 法拉盛 華裔

上一則

亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯

下一則

華裔藝術家蔣貞蕾個展「後城市遊蕩」456畫廊開展

延伸閱讀

亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯

亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯
紐約華人公布「未來十年參政展望」 推動下一代參政

紐約華人公布「未來十年參政展望」 推動下一代參政
關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊
砍室友數十刀奪命 林賽春判囚25年外加5年庭外監管

砍室友數十刀奪命 林賽春判囚25年外加5年庭外監管
法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針

法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

2021-12-15 02:29
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51

超人氣

更多 >
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據
被網影射是王力宏出軌人妻？徐若瑄發文回應了

被網影射是王力宏出軌人妻？徐若瑄發文回應了
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億