港男走私玻璃鳗 判囚8個月關押期滿

鰻苗走私猖獗，中國大陸等地區市長對於玻璃鰻等有大量的需求；圖為示意圖。（歐新社）

一名中國香港 籍男子涉嫌於今年4月從康州走私19.3公斤、市值8萬6000元的瀕危玻璃鰻(glass eels)到香港，被拘捕及起訴，他在7月與檢方達成協議，承認一項走私玻璃鰻未遂罪名，判囚八個月；因在案件審理期間，他一直被當局羈押，量刑宣判當日已完成刑期，隨即當庭釋放。

根據國際自然保護聯盟，因玻璃鰻數量連年減少，當局於2014年將這類魚類定為瀕危動物，僅有緬因州 與南卡州的大西洋海域，可以合法捕撈這類鰻魚，且緬因州對捕撈相關魚類有嚴格的規定；玻璃鰻每公斤價格從3000元到5000元不等，在中國等地有極大的市場需求。

康州聯邦地區法院16日表示，30歲的香港居民陳景祥(King Sheung Chan，音譯，又名Nelson)，今年4月7日在康州一個儲藏櫃內存儲19.3公斤、價值8萬6000元的瀕危動物玻璃鰻，引起美國魚類和野生動物管理署(U.S. Fish and Wildlife Service)關注，隨後派遣臥底調查。

法院文件顯示，陳景祥在康州接觸臥底執法人員後，向臥底人員支付2萬9500元，要求他們將活鰻魚運送至甘迺迪國際機場 (JFK)；被告隨後先前往甘迺迪機場的貨運中心，領取十箱從加拿大運往美國的包裹，並將包裹替換成裝有死玻璃鰻與活玻璃鰻的水袋，重新交還給工作人員，要求將貨品運至香港。

執法人員拘捕了陳景祥並沒收所有玻璃鰻，隨後將這些鰻魚放生到附近海域；經過三個月審訊，被告於7月1日承認為香港的亞洲水產有限公司(Asia Aquatic Company, Ltd.)和加拿大的 Laknock Trading工作，除此次走私未遂外，他曾在2017年走私103公斤、市值34萬元的玻璃鰻到香港。

法官原將陳景祥量刑時間定為9月30日，但因三方多次溝通，法官謝益(Michael P. Shea)推至15日宣布刑期；因雙方達成協議，被告只被判囚八個月，因他被捕後，一直被當局羈押，量刑當日已完成量刑刑期，當庭獲釋。