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警察夜店外遭劫 和搶匪槍戰受重傷

記者張心／紐約報導
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（PIX11視頻截圖）
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（PIX11視頻截圖）

16日凌晨3時許，一名剛下班不久的布碌崙(布魯克林)市警巡官(Lieutenant)，在皇后區57街交北方大道(Northern Boulevard)的夜店外，遭遇三名搶匪跟蹤，對方試圖搶劫該名巡官佩戴的珠寶，雙方展開槍戰。交火中巡官受重傷；其中一名歹徒也遭槍擊，經醫生搶救後重傷不治身亡；另外兩名劫匪當場開車逃逸。

市警總局長希爾(Dermot Shea)當日表示，警方凌晨接到報案稱皇后區木邊(Woodside)La Boom夜店門外發生槍案，一名巡官在案件中受傷。警方透露，該巡官當日午夜從布碌崙下班後，來到夜店參加說唱歌手Myke Towers的演唱會，出門離開時遭三名歹徒尾隨，他們都帶著滑雪面具，警方懷疑嫌犯是看上了巡官佩戴的珠寶，隨後便對其展開搶劫。

幾秒種後，兩方拔槍交戰，巡官射擊八槍，一名歹徒開了九槍，混亂中另兩名劫匪駕車逃逸；巡官受槍傷嚴重，腿、胸部、手腕和頭部被擦傷；另一名歹徒的腹部和胸部也被擊中，送醫後於3時35分被宣布身亡。

希爾表示，「多虧市緊急醫療服務(EMS)的緊急搶救，該名巡官得以及時得到治療，目前情況穩定。」死亡的歹徒在2020年因幫派交戰被拘捕過；另外兩名在逃嫌犯是否有開槍，警方還在調查；警方在現場尋獲一支加長彈夾的半自動手槍。

槍戰爆發時，在夜店演出的說唱歌手Myke Towers於混亂中被趕下舞台。

布碌崙 皇后區 滑雪

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