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法拉盛亞裔通緝犯佛州被捕 釋放4小時又犯案再入獄

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛的亞裔男子蘇金貞釋放四小時後，涉嫌非法進入一輛執法人員的汽車中盜竊四元，日前再次被捕。(布里瓦德郡檢方提供)
法拉盛的亞裔男子蘇金貞釋放四小時後，涉嫌非法進入一輛執法人員的汽車中盜竊四元，日前再次被捕。(布里瓦德郡檢方提供)

報住在法拉盛的亞裔男子蘇金貞(Kim Jung Su，姓名皆音譯)，因涉嫌一起汽車重竊罪，被紐約警方通緝，他逃至佛羅里達州後，在當地被捕並移送法辦，僅在過堂被釋放四小時後，他又因涉嫌非法進入一輛執法人員的汽車中盜竊四元，再次被捕。

根據佛州布里瓦德郡(Brevard County)警方消息，57歲的蘇金貞今年10月9日在佛州的I-95號公路上發生一起車禍，警員在調查中發現，他曾因涉及紐約市皇后區一起汽車竊案，已被通緝，立即將他拘捕。

皇后區檢方回應稱，當局已撤銷蘇金貞的通緝令，也不再計畫引渡他回紐約市受審，由於被告首次被捕時尚未在佛州犯案，布里瓦德郡法院於11月15日當庭釋放了他。

但警方表示，僅在蘇金貞被釋放四小時後，他在監獄的停車場等待期間，又涉嫌非法進入一名懲教官的轎車，從中偷竊了一張一元的紙幣與12個25分的硬幣後，企圖逃離時，被警員當場逮捕。

布里瓦德郡檢方表示，被告蘇金貞因涉嫌一項盜竊車輛(Burglary of Conveyance)重罪、兩項二級非法輕竊(Petit Theft)輕罪以及三項未使用暴力一級拒捕(Resisting Officer Obstruct without Violence)的輕罪，被當局提告，保釋金為1萬1000萬元，訂於16日過堂。

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