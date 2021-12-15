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獨居耆老心理健康 常被忽視

紐約客談

人如果有歸屬感，即使獨居也不會感到寂寞，獨居的銀髮長者最常面臨的挑戰是和社會脫節、身體機能大不如前，以及心理狀況的變化；美國每三個老人就有一人因缺乏陪伴而感到寂寞，缺少人際互動，容易導致獨居者陷入憂鬱和焦慮。

老年人獨居的情況越來越常見，空巢老人的情況越來越普遍；尤其是生活在都會地區的老人，住在鋼筋水泥的高樓大廈中，如果老人不喜歡與人交往的話，那麼平時在家裡就如同牢籠一般。

老年人一旦有了抑鬱的傾向，心理和生理會出現明顯變化，首先就是情緒嚴重低落，長期一個人生活，心理會出現緊張和焦慮的情況；其次是思維會變得越來越遲緩，具體表現在記憶力和判斷力下降，這種症狀看起來和失智症相似，但失智症是病理性的，而抑鬱產生的思維遲鈍是可以緩解的。

獨居老人中，性格內向、沒有收入、退休者、喪偶、以及久病，都是造成抑鬱情況的因素；華人家庭很少將心理健康擺在嚴肅位置，但卻可能會因此造成無法挽回的後果；所以更應該時刻對家中耆老留意，尤其是那些子女不能時常陪在身邊者，一言一行都可能流露出信號，通常抑鬱嚴重有自殺傾向者，都會在付諸行動前向身邊人進行求助。

所以心理專家建議獨居老人能走出家門，參與社區活動，建立鄰里情誼；和親友和晚輩維持聯繫管道，一旦緊急狀況發生時，才能有所因應；在身體狀況允許的情況下，可參與志工服務活動，擴展人際網路；善用社群媒體，找到志同道合的朋友，發展興趣愛好。

良好的人際交流能建立真實的溝通，健康自在的獨居，除了注意飲食、適度運動，維護與社會人際的連繫，更有助於心靈的健康。

紐約客談，每周二至周六見報。

失智 獨居老人 社群媒體

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