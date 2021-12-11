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每天20起…皇后區頻傳ATM機遭盜刷

記者牟蘭／紐約報導
警方通過拆解部分自動提款機，發現部分機器上被安裝盜卡器與模擬鍵盤裝置，民眾插卡輸入信息時，這些裝置自動盜取了持卡人的資訊與密碼。(109分局提供)
警方通過拆解部分自動提款機，發現部分機器上被安裝盜卡器與模擬鍵盤裝置，民眾插卡輸入信息時，這些裝置自動盜取了持卡人的資訊與密碼。(109分局提供)

感恩節後，北皇后區多個地區的警局收到民眾報案，稱自己的借記卡或信用卡被盜刷；市警109分局指出，不法分子在自動提款機(ATM)上安裝讀卡器等設備，竊取民眾的銀行卡信息，至截稿前，每天仍收到大量民眾的投訴，平均每日有20起相關報案，共有至少200名受害者，每筆損失金額約為483元。

針對近期頻發自動提款機詐騙案件，北皇后區107分局、108分局、110分局、111分局與109分局等警局都在推特上公布預防相關詐騙的說明，提醒民眾在取錢、加油或使用銀行卡完成任何交易時，都應留意讀卡器是否被安裝隱藏攝像頭、盜卡器與模擬鍵盤裝置等。

轄區包括法拉盛等華裔居民聚居地的109分局日前指出，感恩節後，警局收到大量報案，民眾稱自己的信用卡或借記卡被盜刷多次，部分居民每筆損失金額在483元，損失總額從1000元到2000元不等；警方補充，至截稿前，警局每天仍會收到相關報案，平均每日20起，目前有至少200名受害者。

警方表示，通過拆解部分自動提款機，發現部分機器上被安裝盜卡器與模擬鍵盤裝置，民眾插卡輸入信息時，這些裝置自動盜取了持卡人的資訊與密碼，導致銀行卡被盜刷。

根據警方公布的防止自動提款機詐騙公告顯示，民眾在使用讀卡器前，應先檢查讀卡器是否鬆動或損壞、讀卡器上是否有電線或插槽上是否有殘留物，以及讀卡器是否與機器其他部位顏色相同等；輸入密碼時，應留意機器是否安裝隱藏攝像頭。

警方提醒，不法分子常常從旅遊熱點的自動提款機下手，呼籲受害者遇害後立即撥打911報警，也可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

109分局社區協調警員(NCO)為民眾講解如何預防自動提款機詐騙。(109分局提...
109分局社區協調警員(NCO)為民眾講解如何預防自動提款機詐騙。(109分局提供)
感恩節後，北皇后區多個地區的警局收到大量民眾報案，稱自己的借記卡或信用卡被盜刷；...
感恩節後，北皇后區多個地區的警局收到大量民眾報案，稱自己的借記卡或信用卡被盜刷；圖為受害者在109分局前排隊報案的情景。(本報檔案照)

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