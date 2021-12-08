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芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

地鐵站討錢不成威脅開槍 警緝非裔男

記者張晨／紐約報導
非洲裔男子在華埠包厘街地鐵站乞討不成恐嚇槍殺。(市警提供)
非洲裔男子在華埠包厘街地鐵站乞討不成恐嚇槍殺。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區日前發生一起搶劫案件，一非洲裔男子在華埠地鐵站討錢不成威脅受害者要「開槍打死」他們，受害者就範後嫌犯逃逸；現被市警通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在3日晚大約10時左右，一男子在包厘街(Bowery)J與M線地鐵站內接近了兩名受害者，一名20歲的男性和一名20歲的女性，並向他們討要錢財。

當受害者告訴嫌犯他們沒錢給他時，該人惱羞成怒，警方稱，嫌犯隨即從身上掏出一個「黑色物體」在二人前揮舞，並威脅說如果他們「不交出任何值錢的東西，就開槍打死」他們；男性受害者就範，把配戴的金項鍊解下交出，嫌犯得手後往不明方向逃逸。

警方7日公布了案發地監控，該人年約29至39歲，身高在6呎至6呎1吋；最後一次出現時穿著一件紅色帽衫，外面一件藍、紅、白相間夾克，藍色牛仔褲和紅白相間的運動鞋。

警方現呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 華埠 曼哈頓

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