嫌犯曾被捕38次 日裔護士遇襲後發聲

班內特從1993年開始被逮捕過38次，最近一次出獄是在2018年。(市警提供)

54歲的日裔護士多明子(Atsuko Obando)日前在曼哈頓上西城哥倫比亞大學附近地鐵站 內，遭非洲裔男子班尼特(Raymond Bennett)用單車把手撞擊，還被反亞裔 言論辱罵；市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)2日晚將嫌犯逮捕，此人20年間被捕38次三次入獄；多明子向媒體表示，襲擊案過後自己不能正常工作，嫌犯作案時的理直氣壯依舊令其不安。

警方表示，多明子11月27日傍晚約6時30分，在晨邊高地(Morningside Heights)哥大附近的西116街與百老匯交口1號線地鐵站內的北向月台等車，遭班尼特從後方用單車把手撞擊。

隨後多明子試圖詢問對方為何要撞她，卻遭到班尼特用反亞裔言語辱罵，並朝南方向離開現場，而多明子則因身體不適，自行前往醫院治療。

「我很害怕，因為他個子很高。」多明子回憶，當自己試圖和他對質，對方反而笑了起來，並說「我就是要這麼做，你這亞裔X子。」

「而且就在我要離開時，嫌犯還在以不屑的口氣大聲嘲笑著。」她說，「我感覺到他認為自己有權利，好像他有某種神聖的權利去傷害另一個人。」

多明子表示，自己不是一個懷恨在心的人，但如今很滿意看到嫌犯的臉被印在通緝海報上，我想讓他知道我沒有那麼輕易就走掉，他不能這樣輕易的欺負我。」

這次襲擊導致受害者下背部「劇烈疼痛。」訴訟書中寫道，3日曼哈頓刑事法院的一名法官以仇恨犯罪二級攻擊的罪名給班內特開出了1萬5000元的保釋金。

而此案前，班內特於11月20日以同樣手段在百老匯大街和交西96街用一輛CitiBike攻擊了一名37歲的女子，被逮捕並被控重罪，還造成受害者的左肩扭傷，左臂有淤青和腫脹；雖然檢察官要求將保釋金定為2萬元，但法官卻將其釋放。

據警方消息，班內特從1993年開始至今被逮捕過38次，他在1994年被控謀殺，不過目前還無法獲得進一步細節；紀錄顯示，其曾因搶劫、搶劫未遂和重大盜竊罪入獄三次，最近一次出獄是在2018年。

今年到目前為止，市警數據顯示紐約共發生482起仇恨犯罪案件，去年同期為246起。