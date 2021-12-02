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奪刀自衛砍死鄰居？林賽春延期量刑

記者牟蘭／紐約報導
林賽春(右二)認罪時稱從對方手中搶走了刀，法官擔憂他認罪時精神狀況不佳，延期量刑至16日。(本報檔案照)
林賽春(右二)認罪時稱從對方手中搶走了刀，法官擔憂他認罪時精神狀況不佳，延期量刑至16日。(本報檔案照)

三年前涉嫌在法拉盛猛砍兩室友23刀和16刀致死的華男林賽春(Sai Chun Lam，音譯)，日前認兩項一級誤殺的罪名，但法官1日指出，林賽春聲稱案發時他奪過了死者的刀，是自衛殺人，擔憂被告認罪時精神狀態不佳，延期至16日量刑；林賽春的哥哥則表示，弟弟衝動釀禍，後悔不已，但為時已晚。

根據警方消息，55歲的林賽春因涉嫌於2018年11月14日晚10時20分，在博生大道(Parsons Blvd.)和147街間的37大道一棟公寓樓內，砍傷致死67歲的華裔男子劉春富(Chun Fu Liu)和他64歲的妻子趙德玉(Deyu Zhao)，被捕後，案件一度因他的精神問題與疫情爆發陷入膠著。

林賽春原定於1日接受法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)的量刑，但潘迪特-杜蘭特表示，被告此前通過視訊認罪時，聲稱他與劉春富和趙德玉發生爭執後，劉春富先拿出了刀，他「搶過了他(劉春富)的刀」，才釀成慘劇，詢問辯方律師是否需要與當事人商討他是否為自衛殺人。

經短暫的溝通，身穿黃色囚衣的林賽春在代表律師與廣東話翻譯的陪同下上庭，辯方律師隨後要求與法官私下商討，並達成共識；因擔憂林賽春認罪時精神狀態不佳，潘迪特-杜蘭特表示，延期被告的量刑至16日。

林賽春的哥哥旁聽時表示，弟弟案發時因衝動殺人，恢復理智後，已後悔不已，但一切都已晚了；對於其他疑問，他並未置評。

來自中國福州的林賽春先移居香港，後來到紐約；案發前，他在法拉盛的一家餐館上班時曾不慎跌倒，腿部受傷，停工在家，疑因長期失去收入，致使性情煩躁，加上鄰里間的積怨，造成了慘案發生。

案發三天後，林賽春到警局投案，他先被大陪審團以兩項二級謀殺、一項四級非法持武與一項攻擊意圖致傷罪起訴，但因他精神出現問題，於2019年1月被送往紐約州心理健康廳(OMH)的下屬機構治療。

治療結束後，林賽春被大陪審團於2020年1月30日加控兩項一級謀殺與一項篡改證據，並保留原起訴罪名，包括四級非法持有武器與兩項二級謀殺；他一度拒不認罪，先後聘請兩位代表律師，案情重啟後又因疫情爆發再三延期，直到他上月3日認罪，將面臨25年的監禁。

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