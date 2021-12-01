外賣郎送餐遇事故 不算工傷理賠曲折

華裔外賣郎送餐遇事故昏迷，不算工傷只能通過無過失險索賠。(本報檔案照)

一名華人外賣郎日前在送餐途中遭路邊一突然打開的汽車門撞倒，當場昏迷，而肇事者向警方扭曲事實，稱外賣郎自己撞到車上而非車門突然打開；對此意外傷害律師表示，警方報告不會成為呈堂證供，但由於外賣平台歸類外賣郎為「自雇」，所以也不能算為工傷，且保險 理賠會比較曲折，在紐約，傷者目前只能通過無過失險(No Fault)來申請醫藥費和工資補助。

外賣郎朱先生表示，上周從華埠 出發沿九大道往北接，準備Uber Eats接單，然而一輛停在路邊的Time Warner Cable的車門突然打開，他躲閃不及，不僅被車門撞到頭部，而後連車帶人倒地後頭部再次觸地導致其當場昏迷。

朱先生被送往表維醫院救治，但由於涉案雙方只有一方在現場對警方陳述案情，開門者稱是朱先生撞到了車輛，而非車門撞到朱先生。

律師吳聖洋表示，若警察 不是目擊證人，報告不能當做呈堂證供，警察報告只能記錄涉案者陳述事情發生過；當事人無需擔心在法庭上會對自己不利。

他指出，一般目擊者的證詞會占有相當分量，但如果沒有目擊者，律師會盡量詢問周圍商家，找到證明事發經過的錄像；如果無任何憑證，就只能根據民事案件中的優勢證據原則，哪方的說法更合理，陪審團就會傾向於哪一方。

吳聖洋表示，在紐約，傷者目前只能通過無過失險來申請醫藥費和工資補助，但理賠過程會比較曲折，不起訴情況下，保險公司不會讓步。

本案中雖然朱先生是在送餐途中受傷，但不能算工傷；吳聖洋稱，因為通常外送平台沒有對外賣郎的服裝及工時等做出明確要求，故認定外賣郎屬於自雇，所以無論當時是否在送餐，都不屬工傷。