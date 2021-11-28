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班森賀入室、汽車盜竊猖狂 華人中招 警徵線索

記者顏潔恩／紐約報導
本月18日一間位於班森賀23大道交63街、正在裝修的住宅遭人入室盜竊。(取自谷歌)
本月18日一間位於班森賀23大道交63街、正在裝修的住宅遭人入室盜竊。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生多起入室盜竊、汽車盜竊案件，至少兩名華裔財產受損，希望警方能盡早破案；轄管當地的市警62分局日前公布消息，呼籲居民提高警惕，向警員提供線索。

根據62分局紀錄，本月18日一處位於班森賀23大道交63街的住宅遭入室盜竊，該棟住家正在整修中，承包商是華裔經營的Li Kai Construction；消息指出，人數不明的竊賊趁著無人注意時，用工具撬開住家的後門闖入。

儘管屋內沒有值錢的貴重物品，但竊賊依然盜走大量的建築材料以及工具，直接從前門搬走離開；建築工人稍後發現入室盜竊後，通知公司和警方，警員在離現場不遠的地方發現一輛共享單車(CitiBike)，已經數日未有人領走，懷疑是竊賊抵達案發地使用的交通工具，正在調查。

正在整修的房屋因無人居住，經常成為行竊的目標，警方呼籲屋主或建築商要採取防盜措施，盡可能先完成房門的維修並安裝防盜門，也應在屋內安裝防盜器或感應燈，可以在某種程度震攝意圖不軌的盜賊。

同一日社區也發生一起汽車盜竊案，一家華裔建築公司使用的貨車當時過夜停在17大道交70街處，隔天工人返車時發現有被人撬開的痕跡，發現車內的建築材料和工具被一掃而空；警方通過附近住家的監控錄像看到，一名竊賊將車門撬開後，搬走裡頭的物品，導致受害者損失超過3500元。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 汽車 布碌崙

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